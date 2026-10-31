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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Почему кошку нельзя брать за шкирку?

Взрослые кошки часто переносят котят, схватив зубами за загривок. Многие люди думают, что они также могут носить своих питомцев. Однако ученые и ветеринары не рекомендуют так поступать.

Сообщество
# домашние животные
# животные и люди
# кошка
# питомцы
# поведение кошек
© Reimar Gaertner / UIG / Getty Images
© Reimar Gaertner / UIG / Getty Images


Когда нужно быстро поймать кошку, проще всего схватить ее за шкирку. К тому же создается впечатление, что кошка сразу затихает, успокаивается. В какой-то мере это действительно так. У маленьких котят срабатывает природный рефлекс расслабления, когда их переносит мама-кошка. 

Однако со взрослыми питомцами это не работает. Как выяснили ученые, кошка в такие моменты испытывает стресс. Многие хозяева, вероятно, замечали, что, когда они хватают кошку за загривок, та начинает прижимать уши. У животных расширяются зрачки, некоторые даже начинают мяукать. Эти признаки могут указывать на то, что кошка боится. 

Кроме того, взрослое животное весит больше котенка. Когда кошку держат только за шкирку, она может испытывать боль.

Что произойдет, если все-таки хозяева будут игнорировать потребности животного и продолжат хватать за шкирку? Есть вероятность, что кошка запомнит неприятный опыт и в будущем будет избегать рук и, например, перевозки.

Ветеринары советуют вместо этого брать кошек двумя руками. Одной ладонью рекомендуется охватить грудь кошки под передними лапами, а другой подхватить задние лапы. В этом случае кошка чаще будет чувствовать себя комфортно, а у хозяина меньше шансов причинить ей боль.

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Сообщество
# домашние животные
# животные и люди
# кошка
# питомцы
# поведение кошек
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