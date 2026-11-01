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Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2026 году
США, Китай и Япония возглавляют рейтинг по абсолютному объему государственного долга. Расчет по октябрьской базе МВФ показывает, что разница между первой и второй позициями превышает 18 триллионов долларов. Данные на 2026 год остаются прогнозными.
Международный валютный фонд обновил базу World Economic Outlook 13 октября 2026 года. По ее показателям крупнейший в долларовом выражении валовой долг сектора государственного управления приходится на США — около 41,39 триллиона долларов. На втором месте Китай с 22,49 триллиона, на третьем Япония с 8,66 триллиона. Это расчет на весь 2026 год, а не показание счетчика долга на конкретную дату.
Для сопоставления использованы два показателя из одной версии базы: номинальный ВВП страны в долларах и валовой государственный долг в процентах ВВП. Первый умножен на второй и разделен на 100. Например, для США расчет выглядит так: 32,642373 триллиона долларов × 126,79 / 100 = 41,387265 триллиона долларов. Значения в рейтинге округлены до сотых триллиона.
Первая десятка по полученному долларовому объему выглядит следующим образом:
- США — 41,39 триллиона долларов.
- Китай — 22,49 триллиона.
- Япония — 8,66 триллиона.
- Великобритания — 4,35 триллиона.
- Франция — 4,21 триллиона.
- Италия — 3,72 триллиона.
- Германия — 3,53 триллиона.
- Индия — 3,37 триллиона.
- Канада — 2,88 триллиона.
- Бразилия — 2,58 триллиона.
Ранжирование по отношению долга к размеру экономики дает другую картину. В той же базе для Японии на 2026 год указано 199,369% ВВП, для Италии — 137,866%, для США — 126,79%, для Германии — 64,564%. Поэтому первая позиция по объему обязательств в долларах не означает первую позицию по долговой нагрузке относительно производства страны.
В октябрьском выпуске World Economic Outlook МВФ назвал бюджетные уязвимости одним из рисков для мировой экономики. Фонд прогнозирует замедление глобального роста до 3,1% в 2026 году и восстановление до 3,4% в 2027-м. Оценки опираются на статистическую информацию, доступную к 1 октября, и впоследствии могут пересматриваться.
Среди возможных источников ухудшения МВФ перечисляет эскалацию конфликтов, новые торговые трения и пересмотр ожиданий от искусственного интеллекта. Одновременно фонд отмечает сценарии, при которых более сильные инвестиции в ИИ, рост производительности или ослабление напряженности могут улучшить результат. Устойчивость государственных финансов рассматривается вместе с этими факторами, а не отдельно от них.
В специальном октябрьском выпуске Fiscal Monitor фонд рассматривает, как изменения налоговой системы способны поддерживать рост без потери доходов бюджета. В числе направлений названы более нейтральная конструкция НДС, изменение налогообложения инвестиционных затрат, адресная поддержка инноваций и улучшение налогового администрирования.
В основе рейтинга лежит показатель general government gross debt. Он относится к сектору государственного управления в охвате, указанном МВФ для каждой страны. Его нельзя автоматически отождествлять с внешним долгом, общей задолженностью всех компаний и домохозяйств или только долгом центрального правительства. Долларовая оценка также зависит от валютного пересчета, а национальные отчетные периоды могут различаться.
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