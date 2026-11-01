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Roman Markin
Roman Markin
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Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2026 году

США, Китай и Япония возглавляют рейтинг по абсолютному объему государственного долга. Расчет по октябрьской базе МВФ показывает, что разница между первой и второй позициями превышает 18 триллионов долларов. Данные на 2026 год остаются прогнозными.

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Крупнейшие государственные долги в долларовом выражении: расчет по прогнозу МВФ на 2026 год / © Naked Science, данные МВФ
Крупнейшие государственные долги в долларовом выражении: расчет по прогнозу МВФ на 2026 год / © Naked Science, данные МВФ

Международный валютный фонд обновил базу World Economic Outlook 13 октября 2026 года. По ее показателям крупнейший в долларовом выражении валовой долг сектора государственного управления приходится на США — около 41,39 триллиона долларов. На втором месте Китай с 22,49 триллиона, на третьем Япония с 8,66 триллиона. Это расчет на весь 2026 год, а не показание счетчика долга на конкретную дату.

Для сопоставления использованы два показателя из одной версии базы: номинальный ВВП страны в долларах и валовой государственный долг в процентах ВВП. Первый умножен на второй и разделен на 100. Например, для США расчет выглядит так: 32,642373 триллиона долларов × 126,79 / 100 = 41,387265 триллиона долларов. Значения в рейтинге округлены до сотых триллиона.

Первая десятка по полученному долларовому объему выглядит следующим образом:

  1. США — 41,39 триллиона долларов.
  2. Китай — 22,49 триллиона.
  3. Япония — 8,66 триллиона.
  4. Великобритания — 4,35 триллиона.
  5. Франция — 4,21 триллиона.
  6. Италия — 3,72 триллиона.
  7. Германия — 3,53 триллиона.
  8. Индия — 3,37 триллиона.
  9. Канада — 2,88 триллиона.
  10. Бразилия — 2,58 триллиона.

Ранжирование по отношению долга к размеру экономики дает другую картину. В той же базе для Японии на 2026 год указано 199,369% ВВП, для Италии — 137,866%, для США — 126,79%, для Германии — 64,564%. Поэтому первая позиция по объему обязательств в долларах не означает первую позицию по долговой нагрузке относительно производства страны.

В октябрьском выпуске World Economic Outlook МВФ назвал бюджетные уязвимости одним из рисков для мировой экономики. Фонд прогнозирует замедление глобального роста до 3,1% в 2026 году и восстановление до 3,4% в 2027-м. Оценки опираются на статистическую информацию, доступную к 1 октября, и впоследствии могут пересматриваться.

«Риски смещены в сторону ухудшения ситуации», — говорится в октябрьском World Economic Outlook.

Среди возможных источников ухудшения МВФ перечисляет эскалацию конфликтов, новые торговые трения и пересмотр ожиданий от искусственного интеллекта. Одновременно фонд отмечает сценарии, при которых более сильные инвестиции в ИИ, рост производительности или ослабление напряженности могут улучшить результат. Устойчивость государственных финансов рассматривается вместе с этими факторами, а не отдельно от них.

В специальном октябрьском выпуске Fiscal Monitor фонд рассматривает, как изменения налоговой системы способны поддерживать рост без потери доходов бюджета. В числе направлений названы более нейтральная конструкция НДС, изменение налогообложения инвестиционных затрат, адресная поддержка инноваций и улучшение налогового администрирования.

В основе рейтинга лежит показатель general government gross debt. Он относится к сектору государственного управления в охвате, указанном МВФ для каждой страны. Его нельзя автоматически отождествлять с внешним долгом, общей задолженностью всех компаний и домохозяйств или только долгом центрального правительства. Долларовая оценка также зависит от валютного пересчета, а национальные отчетные периоды могут различаться.

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Сообщество
# инфографика
# китай
# Рейтинги
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# сша
# экономика
# Япония
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