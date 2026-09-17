Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Не только звезды: «Джеймс Уэбб» нашел в IC 348 объекты, которые не стали светилами
Новый снимок, полученный космическим телескопом «Джеймс Уэбб», демонстрирует впечатляющее скопление газа и пыли, простирающееся на огромном пространстве космоса.
Полупрозрачные светящиеся нити газа и пыли образуют выразительный пейзаж области звездообразования IC 348. На новом снимке «Джеймс Уэбб» она предстает во всем многообразии деталей. IC 348 расположена примерно в 1000 световых годах от Земли. В этом огромном облаке газа и пыли холодный молекулярный водород под действием собственной гравитации сжимается, формируя новые звезды. Поэтому на снимке немало ярких светил: звезды рассыпаны практически по всему космическому пейзажу, а их изображения сопровождаются характерными дифракционными лучами, возникающими из-за особенностей оптической системы телескопа.
Однако IC 348 интересна не только активным звездообразованием. Здесь находятся и другие объекты. Снимок был получен в рамках научной программы, посвященной поиску коричневых карликов — объектов, которые формируются подобно звездам, но не обладают достаточной массой для запуска термоядерного синтеза водорода в своих недрах.
Коричневые карлики остаются одной из загадок Вселенной. Они тяжелее самых массивных планет, но недостаточно массивны, чтобы стать полноценными звездами, — своеобразные промежуточные объекты между двумя классами небесных тел.
Коричневые карлики действительно излучают некоторое количество света и тепла, что позволяет ученым обнаруживать их. Однако сделать это непросто: они значительно холоднее звезд и относительно тусклы, особенно в видимом диапазоне. При этом коричневые карлики излучают инфракрасное излучение. Именно оно позволяет обнаруживать такие объекты с помощью инфракрасных приборов космических телескопов, в том числе «Джеймс Уэбб».
В 2022 году исследователи, изучавшие IC 348, обнаружили здесь коричневые карлики, масса которых лишь в несколько раз превышала массу Юпитера. Таким образом, эти объекты находились у нижней границы диапазона масс, характерного для коричневых карликов.
Теперь ученые надеются обнаружить еще более легкие объекты. Их изучение поможет лучше понять, как формируются коричневые карлики и почему их свойства могут различаться в разных частях космоса.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Авторы нового масштабного исследования выявили оптимальное количество порций бурого риса, овсянки, гречки и других изделий из цельного зерна в дневном рационе, которое позволяет существенно снизить риск кардиометаболических заболеваний.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Августа, 2019
Гравитационные линзы на службе астрономии
19 Декабря, 2019
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
4 Августа, 2018
Невидимая темная материя
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии