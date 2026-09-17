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Не только звезды: «Джеймс Уэбб» нашел в IC 348 объекты, которые не стали светилами

Область звездообразования IC 348 в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Luhman, C. Alves De Oliveira, M. Zamani (ESA / Webb))

Полупрозрачные светящиеся нити газа и пыли образуют выразительный пейзаж области звездообразования IC 348. На новом снимке «Джеймс Уэбб» она предстает во всем многообразии деталей. IC 348 расположена примерно в 1000 световых годах от Земли. В этом огромном облаке газа и пыли холодный молекулярный водород под действием собственной гравитации сжимается, формируя новые звезды. Поэтому на снимке немало ярких светил: звезды рассыпаны практически по всему космическому пейзажу, а их изображения сопровождаются характерными дифракционными лучами, возникающими из-за особенностей оптической системы телескопа.

Однако IC 348 интересна не только активным звездообразованием. Здесь находятся и другие объекты. Снимок был получен в рамках научной программы, посвященной поиску коричневых карликов — объектов, которые формируются подобно звездам, но не обладают достаточной массой для запуска термоядерного синтеза водорода в своих недрах.

Коричневые карлики остаются одной из загадок Вселенной. Они тяжелее самых массивных планет, но недостаточно массивны, чтобы стать полноценными звездами, — своеобразные промежуточные объекты между двумя классами небесных тел.

Коричневые карлики действительно излучают некоторое количество света и тепла, что позволяет ученым обнаруживать их. Однако сделать это непросто: они значительно холоднее звезд и относительно тусклы, особенно в видимом диапазоне. При этом коричневые карлики излучают инфракрасное излучение. Именно оно позволяет обнаруживать такие объекты с помощью инфракрасных приборов космических телескопов, в том числе «Джеймс Уэбб».

В 2022 году исследователи, изучавшие IC 348, обнаружили здесь коричневые карлики, масса которых лишь в несколько раз превышала массу Юпитера. Таким образом, эти объекты находились у нижней границы диапазона масс, характерного для коричневых карликов.

Теперь ученые надеются обнаружить еще более легкие объекты. Их изучение поможет лучше понять, как формируются коричневые карлики и почему их свойства могут различаться в разных частях космоса.

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