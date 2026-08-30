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Николай Головин
Николай Головин
30 августа, 08:00
Рейтинг: +423
Посты: 1080

Сколько людей жило в Римской империи?

По современным оценкам, на пике своего могущества население Римской империи составляло от 59 до 76 миллионов человек. Чтобы получить эти цифры, историкам пришлось буквально восстановить по крупицам жизнь миллионов людей, которых римские переписчики и летописцы никогда не учитывали.

Сообщество
# археология
# демография
# Древний мир
# Древний Рим
# история
# статистика
Руины Римской империи, Рим, Италия / © Getty Images
Руины Римской империи, Рим, Италия / © Getty Images

Чтобы определить численность населения в указанных пределах, археологи и историки использовали множество источников, количественных методов и математических моделей.

Прежде всего необходимо было установить реальные границы и продолжительность римского господства. В период своего расцвета Римская империя занимала три обширных региона — Европу, Африку и Азию — и простиралась почти на два миллиона квадратных километров.

Карта Римской империи в период ее расцвета / © Getty Images
Карта Римской империи в период ее расцвета / © Getty Images

Во время так называемого кризиса III века Риму пришлось одновременно отражать атаки на противоположных окраинах державы. С востока наступала Персидская Сасанидская империя, угрожая территориям современной Сирии и Турции, а на северных границах усиливались набеги германских племен, населявших земли нынешней Германии и Балкан.

Император Галлиен оказался перед практически неразрешимой проблемой. Огромные расстояния и медленное сообщение между регионами затрудняли управление, поэтому отдаленные территории все чаще начинали действовать самостоятельно. В результате центральная власть ослабевала, а на местах появлялись все более влиятельные правители.

Окончательный раздел империи произошел в 395 году н. э. Государство было поделено на две части: Западную Римскую империю с центром в Италии и Восточную Римскую империю, позднее получившую название Византийской, с центром в Константинополе.

На момент разделения население Западной Римской империи составляло около 22 миллионов человек, тогда как в Восточной Римской империи проживало примерно 34 миллиона.

Западная Римская империя прекратила существование в 476 году, а Восточная просуществовала еще почти тысячу лет — до 1453 года. При этом сами жители Восточной империи продолжали считать себя римлянами и воспринимали свое государство как продолжение Римской империи.

Как считали население в древности

Определить численность населения древнего государства — чрезвычайно сложная задача даже с использованием современных технологий.

В отличие от современных государств, располагающих общенациональными переписями, актами регистрации рождений и другими демографическими базами данных, древние общества зачастую не имели ни необходимости, ни возможности вести полноценный учет населения.

Даже когда переписи проводились, они нередко охватывали лишь тех, кого государство считало значимыми для своих целей, — например, взрослых мужчин, землевладельцев или представителей определенных сословий. Крестьяне, женщины, дети, рабы и другие категории населения могли оставаться за пределами официальной статистики.

Когда историки начали учитывать и этих людей, прежние оценки численности населения выросли на десятки миллионов.

Сохранившиеся римские архивы и библиотеки также далеко не всегда могли помочь исследователям. Огромное количество документов было уничтожено в результате природных катастроф, войн и вторжений.

Один из наиболее известных эпизодов произошел в 390 году до н. э., когда Рим был захвачен галлами во главе с Бренном. Захватчики разграбили город и сожгли значительную часть построек. В результате были утрачены почти все государственные исторические записи, жреческие летописи, архивы и другие важнейшие документы.

Именно поэтому сведения о ранней истории Рима нередко тесно переплетаются с легендами и мифами: исследователям приходится восстанавливать события по позднейшим свидетельствам и устной традиции.

Еще одним источником споров стал так называемый «загадочный случай с переписями Августа». После прихода к власти Август распорядился провести три общеимперские переписи населения за время своего примерно сорокалетнего правления.

Незадолго до этого последняя перепись насчитала около 900 тысяч граждан. Однако после первой переписи, проведенной при Августе, официальная цифра неожиданно превысила четыре миллиона.

Столь резкий скачок породил немало вопросов: исследователи спорят, что именно изменилось в методике подсчета и кого стали включать в статистику при Августе.

Археология, налоги и зерно помогают восстановить картину

Современная оценка численности населения Римской империи стала результатом многочисленных демографических реконструкций. Исследователи сопоставляли археологические находки с письменными источниками и экономическими данными.

Раскопки древних городов позволяют определить, сколько домов существовало на определенной территории и насколько плотно была застроена городская среда. Налоговые и военные документы дают возможность приблизительно оценить размеры домохозяйств, демографические тенденции, численность легионов и количество служивших в них солдат.

Даже данные о продовольствии могут рассказать о численности населения. Рим регулярно импортировал огромные объемы зерна, в том числе из Северной Африки. Зная, сколько зерна в среднем потреблял один человек за год, исследователи могут двигаться в обратном направлении и оценивать, какое количество людей необходимо было кормить за счет этих поставок.

Не менее ценны древние захоронения. Изучая семейные погребения, количество могил и показатели смертности, археологи получают дополнительные сведения о размерах и структуре населения.

Ни один из этих методов сам по себе не способен дать точную цифру. Поэтому исследователи сопоставляют десятки независимых источников и обращают особое внимание на диапазоны, в которых сходятся результаты разных методов.

Именно совокупность этих данных позволяет получить достаточно надежную картину и сделать удивительно точные для древнего мира оценки численности населения.

Оценка, которая продолжает меняться

Демографическая реконструкция показывает, насколько кропотливой является работа по восстановлению численности населения древних цивилизаций. За каждой цифрой стоят годы исследований и труд многих поколений историков и археологов.

Принятая сегодня оценка в будущем еще может измениться: новые раскопки способны дать дополнительные сведения, а совершенствование математических моделей — скорректировать прежние расчеты.

Но неизменным остается масштаб этой задачи: ученым приходится подсчитывать население государства, которое никогда не было полностью переписано даже при жизни его собственных жителей.

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