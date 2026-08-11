Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Хрустальное солнце»: стало известно о масштабном проекте Tesla по производству солнечных элементов
Tesla подала в Техасе документы на реализацию второго масштабного производственного проекта всего через несколько дней после того, как определилась с площадкой для строительства собственного завода по выпуску чипов. На этот раз речь идет о предприятии по производству солнечных элементов стоимостью 10,1 миллиарда долларов в округе Форт-Бенд.
В документах внутреннее название проекта указано как «Хрустальное солнце». Предполагаемая площадка расположена вдоль FM 762 и FM 1994 недалеко от города Ричмонд, примерно в 40 минутах езды от Хьюстона.
Заявку от имени Tesla подготовила компания Kroll Tax Services. Она охватывает пять земельных участков общей площадью 1214 гектаров.
После выхода предприятия на полную мощность компания рассчитывает создать 9712 постоянных рабочих мест. В период строительства, который должен продлиться с этого года до 2028-го, максимальная численность занятых на площадке составит около 1147 человек. Начало коммерческой эксплуатации намечено на первый квартал 2029 года.
Согласно документам, новое предприятие должно объединить весь производственный цикл солнечных элементов на одной площадке. В него войдут производство кремниевых слитков и пластин, нанесение покрытий, металлизация и печать, тестирование готовых элементов, автоматизированная транспортировка материалов, а также инфраструктура чистых помещений. Такой масштаб проекта указывает на стремление Tesla вертикально интегрировать часть собственной цепочки поставок, которую компания сейчас в значительной степени получает от зарубежных партнеров.
Этот подход напоминает расширение производства аккумуляторных систем Megapack в Брукшире, штат Техас. Там Tesla уже построила два производственных корпуса для своего направления по выпуску систем хранения энергии для энергосетей.
По времени появление заявки тесно связано с другим крупным техасским проектом, который Tesla и SpaceX анонсировали в этом месяце.
Всего за несколько дней до появления документов Tesla компания SpaceX подтвердила, что ее завод по производству чипов Terafab будет построен в округе Граймс. Стоимость проекта оценивается в 16,8 миллиарда долларов, а строительство должно было начаться практически сразу после встреч местных властей с жителями.
Terafab предназначен для производства ИИ-чипов, которые будут использоваться в роботах Tesla Optimus и системах автономного вождения Full Self-Driving.
Солнечный завод решает другую, но не менее важную задачу. Его продукция должна обеспечивать растущие потребности бизнеса Tesla в солнечных панелях и системах хранения энергии, которые компания продает частным домовладельцам, предприятиям и энергетическим компаниям. Кроме того, эти мощности могут потребоваться самой Tesla для обеспечения электроэнергией ее быстро растущей инфраструктуры центров обработки данных.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
То, в каком порядке дети в одной семье появились на свет, оказалось связано с вероятностью развития самых разных заболеваний — от аллергии и гастрита до аутизма и СВДГ. Ученые составили наиболее полную на сегодня карту подобных связей, проанализировав данные более 10 миллионов человек.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Американское Министерство войны продолжает публиковать документы и видеозаписи о наблюдении неопознанных летающих объектов. Как и ранее, происхождение объектов из наблюдений неясно, но достаточно очевидно, что как минимум часть из них не относятся к известным сегодняшней науке природным феноменам.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Января, 2015
С точки зрения психоанализа: политика
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии