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«Хрустальное солнце»: стало известно о масштабном проекте Tesla по производству солнечных элементов

Tesla подала в Техасе документы на реализацию второго масштабного производственного проекта всего через несколько дней после того, как определилась с площадкой для строительства собственного завода по выпуску чипов. На этот раз речь идет о предприятии по производству солнечных элементов стоимостью 10,1 миллиарда долларов в округе Форт-Бенд.

Строительство одного из заводов Tesla / © Tesla

В документах внутреннее название проекта указано как «Хрустальное солнце». Предполагаемая площадка расположена вдоль FM 762 и FM 1994 недалеко от города Ричмонд, примерно в 40 минутах езды от Хьюстона.

Заявку от имени Tesla подготовила компания Kroll Tax Services. Она охватывает пять земельных участков общей площадью 1214 гектаров.

После выхода предприятия на полную мощность компания рассчитывает создать 9712 постоянных рабочих мест. В период строительства, который должен продлиться с этого года до 2028-го, максимальная численность занятых на площадке составит около 1147 человек. Начало коммерческой эксплуатации намечено на первый квартал 2029 года.

Согласно документам, новое предприятие должно объединить весь производственный цикл солнечных элементов на одной площадке. В него войдут производство кремниевых слитков и пластин, нанесение покрытий, металлизация и печать, тестирование готовых элементов, автоматизированная транспортировка материалов, а также инфраструктура чистых помещений. Такой масштаб проекта указывает на стремление Tesla вертикально интегрировать часть собственной цепочки поставок, которую компания сейчас в значительной степени получает от зарубежных партнеров.

Этот подход напоминает расширение производства аккумуляторных систем Megapack в Брукшире, штат Техас. Там Tesla уже построила два производственных корпуса для своего направления по выпуску систем хранения энергии для энергосетей.

По времени появление заявки тесно связано с другим крупным техасским проектом, который Tesla и SpaceX анонсировали в этом месяце.

Всего за несколько дней до появления документов Tesla компания SpaceX подтвердила, что ее завод по производству чипов Terafab будет построен в округе Граймс. Стоимость проекта оценивается в 16,8 миллиарда долларов, а строительство должно было начаться практически сразу после встреч местных властей с жителями.

Terafab предназначен для производства ИИ-чипов, которые будут использоваться в роботах Tesla Optimus и системах автономного вождения Full Self-Driving.

Солнечный завод решает другую, но не менее важную задачу. Его продукция должна обеспечивать растущие потребности бизнеса Tesla в солнечных панелях и системах хранения энергии, которые компания продает частным домовладельцам, предприятиям и энергетическим компаниям. Кроме того, эти мощности могут потребоваться самой Tesla для обеспечения электроэнергией ее быстро растущей инфраструктуры центров обработки данных.