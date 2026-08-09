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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 августа, 17:30
Рейтинг: +290
Посты: 1014

В каких странах сильнее всего постареет население к 2040 году

Население стран мира постепенно стареет. Почувствуют это и молодые, развивающиеся экономики. На инфографике показано, как увеличится численность пожилых людей (65 лет и старше) в некоторых странах мира к 2040 году.

Сообщество
# демография
# Инфографики
# пожилые
# старение
# страны

Авторы инфографики опирались на доклад Всемирного экономического форума, посвященный мировым демографическим перспективам. По прогнозам, в среднем по миру численность пожилого населения вырастет к 2040 году на 53 процента. При этом в 2025 году медианный возраст составлял 30,9 года. 

Сейчас одна из самых стареющих стран мира — Япония. Однако там пожилое население, по прогнозам, увеличится не так сильно — всего на семь процентов.

Наибольший рост ожидается в относительно молодых, развивающихся экономиках. В этих странах одновременно падает уровень рождаемости и увеличивается продолжительность жизни, что меняет их возрастную структуру.

Лидирует среди выбранных стран Саудовская Аравия. По прогнозам, численность пожилого населения там увеличится на 115 процентов. Следом оказались Объединенные Арабские Эмираты (80 процентов) и Малайзия (78 процентов). Рост численности пожилого населения более чем на 70 процентов ожидается также во Вьетнаме, Колумбии, Индонезии и Мексике.

России не оказалось среди стран, указанных в докладе. По оценкам ООН, в России в 2025 году проживало около 25,6 миллиона человек старше 65 лет. К 2040 году их численность вырастет до примерно 29,5 миллиона человек — почти на 15 процентов. 

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Алекс Ф
2 часа назад
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Илья Сергеев
2 часа назад
Перед публикацией новости автору стояло бы прочекать какие дата центры УЖЕ сделал у нас например сбер)

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Sam Dowson
3 часа назад
Олег, в реальности несколько было случаев, когда по НЛО хотели сбить именно потому, что считали НЛО. Пытались захватить в прицел, пустить ракету,

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Олег Назаренко
4 часа назад
Sam, после прочтения заголовка так же подумал. Но в статье сказано, что это было в рамках учений, и солдаты думали что стреляют по выброшенной ими цели

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Sam Dowson
5 часов назад
Расстрелять НЛО из пушек - вот на большее ума у людей конечно не хватает. Лишь бы сбить, убить и захватить, а там уже разбираться будем. Свои

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Sam Dowson
5 часов назад
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