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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 августа, 09:08
Рейтинг: +288
Посты: 1002

«Первому игроку приготовиться» получит сиквел: сценарист рассказал о работе над фильмом

Премьера научно-фантастического боевика «Первому игроку приготовиться» состоялась в 2018 году. Зрители ждали продолжения, но новостей от команды практически не было. Наконец-то сценарист Зак Пенн рассказал, что сиквел находится в разработке.

Сообщество
# sci-fi
# кино
# научная фантастика
# фильм
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться» / © Warner Bros
Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться» / © Warner Bros

Роман «Второму игроку приготовиться» — продолжение первой части — вышел в 2020 году. С тех пор поклонники стали ждать экранизацию. Автор романа Эрнест Клайн тогда говорил, что ведет переговоры с Warner Bros.

В 2024 году Стивен Спилберг сообщил, что будет работать над фильмом, однако в качестве продюсера, а не режиссера. С тех пор новостей о проекте не было.

Однако 4 августа 2026 года сценарист Зак Пенн дал интервью изданию The Direct. «Я работаю над ним», — ответил Пенн на вопрос о сиквеле. 

Актерский состав и другие подробности проекта пока не раскрываются. Однако Пенн фактически подтвердил свое участие в работе над фильмом.

Действие фильма «Первому игроку приготовиться» происходит в 2045 году. Люди живут в перенаселенных грязных городах. От реальности они пытаются сбежать в компьютерную игру ОАЗИС. Главный герой вместе с другими игроками ищет ключи, которые дадут контроль над виртуальным миром.

В продолжении появляется технология ONI, позволяющая не только получать ощущения от пребывания в ОАЗИСе, но и записывать свои впечатления в реальной жизни. Вторая часть еще сильнее исследует темы технологической зависимости и ответственности людей, которые получают контроль над мощными новыми инструментами. В эпоху искусственного интеллекта эти идеи кажутся еще более актуальными.

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