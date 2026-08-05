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«Первому игроку приготовиться» получит сиквел: сценарист рассказал о работе над фильмом
Премьера научно-фантастического боевика «Первому игроку приготовиться» состоялась в 2018 году. Зрители ждали продолжения, но новостей от команды практически не было. Наконец-то сценарист Зак Пенн рассказал, что сиквел находится в разработке.
Роман «Второму игроку приготовиться» — продолжение первой части — вышел в 2020 году. С тех пор поклонники стали ждать экранизацию. Автор романа Эрнест Клайн тогда говорил, что ведет переговоры с Warner Bros.
В 2024 году Стивен Спилберг сообщил, что будет работать над фильмом, однако в качестве продюсера, а не режиссера. С тех пор новостей о проекте не было.
Однако 4 августа 2026 года сценарист Зак Пенн дал интервью изданию The Direct. «Я работаю над ним», — ответил Пенн на вопрос о сиквеле.
Актерский состав и другие подробности проекта пока не раскрываются. Однако Пенн фактически подтвердил свое участие в работе над фильмом.
Действие фильма «Первому игроку приготовиться» происходит в 2045 году. Люди живут в перенаселенных грязных городах. От реальности они пытаются сбежать в компьютерную игру ОАЗИС. Главный герой вместе с другими игроками ищет ключи, которые дадут контроль над виртуальным миром.
В продолжении появляется технология ONI, позволяющая не только получать ощущения от пребывания в ОАЗИСе, но и записывать свои впечатления в реальной жизни. Вторая часть еще сильнее исследует темы технологической зависимости и ответственности людей, которые получают контроль над мощными новыми инструментами. В эпоху искусственного интеллекта эти идеи кажутся еще более актуальными.
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