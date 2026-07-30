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Проблемный космический корабль Boeing могут снова отправить на орбиту уже в этом году

Несмотря на серьезные проблемы, выявленные после первого пилотируемого полета, космический корабль Starliner компании Boeing может вновь отправиться в космос уже до конца этого года. Об этом заявил генеральный директор Boeing Келли Ортберг, отметив, что работа над устранением недостатков идет успешно.

Космический корабль Starliner / © Boeing

«Модернизация систем Starliner продвигается очень хорошо, и мы вполне довольны достигнутыми результатами», — сказал Ортберг во время квартальной конференции с инвесторами.

Еще в феврале NASA официально классифицировало пилотируемую миссию Starliner, состоявшуюся в 2024 году, как происшествие категории Type A — наиболее серьезный уровень аварийности в системе агентства. Такое решение стало признанием того, что испытательный полет завершился серьезной неудачей.

Тогда руководство NASA заявило, что следующий запуск корабля состоится только после полного анализа причин неисправностей и устранения всех выявленных рисков. О каких-либо сроках речь тогда не шла. Однако теперь ситуация, судя по всему, заметно изменилась.

Главной причиной неудачи первого пилотируемого полета стала работа двигательной установки. Именно неполадки в системе ориентации и маневрирования поставили под угрозу экспедицию астронавтов Барри «Бутча» Уилмора и Суниты Уильямс к Международной космической станции (МКС). В результате NASA приняло решение вернуть экипаж на Землю не на Starliner, а на корабле Crew Dragon компании SpaceX в начале 2025 года.

По словам Ортберга, большая часть необходимых доработок уже выполнена. Теперь главным препятствием остается согласование графика запусков с NASA.

Следующий полет Starliner должен пройти без экипажа — корабль доставит груз на МКС. Для этого необходимо подобрать окно запуска, когда на станции будет свободный стыковочный порт, а экипаж сможет принять и разгрузить корабль.

Сегодня именно доступность стыковочного узла на МКС является главным фактором, определяющим дату следующего запуска. Если все сложится благоприятно, грузовая миссия может состояться уже до конца текущего года. При успешном выполнении этого полета и подтверждении надежности модернизированной двигательной системы следующий пилотируемый запуск Starliner может состояться в конце 2027 года.