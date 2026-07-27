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Спустя 24 года для SEGA Dreamcast анонсировали новую игру

Sega Dreamcast / © Phil Hayton, TechRadar / Future Publishing

Sega выпустила консоль Dreamcast в 1998 году. Впоследствии ей пришлось конкурировать с Xbox, GameCube и PlayStation 2. Спустя три года компания прекратила выпуск приставки. Последней игрой для Dreamcast стала NHL 2K2. В США ее выпустили в 2002 году. С тех пор новых релизов для этой консоли не было.

Однако в 2026 году в компании Pixelheart решили вернуться к Sega Dreamcast. Для консоли разработчики анонсировали игру White Creek. Она также выйдет в Steam, на Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

© Bruno Rocca, Pixelheart

При этом представители Pixelheart на странице проекта на Kickstarter отмечают, что White Creek — это игра, которая создавалась для Dreamcast с первого дня. Разработчики специально создавали ее с учетом возможностей консоли.

Главной героиней игры станет экзорцист Алисия Морелли. Вместе с ней игрокам предстоит исследовать проклятый город и раскрывать его мрачные тайны. По словам авторов, они изначально создавали игру так, будто она вышла в 1999 году.

Когда именно выйдет White Creek, пока неизвестно. На Kickstarter разработчики надеются собрать средства, чтобы завершить производство игры.



