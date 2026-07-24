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Редкого арктического кальмара-бобтейла впервые сняли в естественной среде обитания
Ученым впервые удалось запечатлеть арктического кальмара-бобтейла, или сепиолида (Sepiolida), в его естественной среде обитания при отрицательной температуре воды. Более того, исследователи обнаружили редчайший случай: взрослую самку, охранявшую кладку яиц.
Исследователи из Школы биологических наук Университета Западной Австралии первыми в мире наблюдали этого моллюска в Северной Атлантике — одном из самых суровых мест на планете.
Как сообщило издание BBC Wildlife Magazine, для изучения этих суровых местообитаний и оценки состояния их уязвимых экосистем исследователи использовали дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV), а также автономные системы подводной видеосъемки с приманкой (BRUV).
Один из ROV, оснащенный камерой GoPro, был отправлен в ледяные воды, где температура снижалась с 6,7°C у поверхности до −1,6 °C на глубине 50 метров. Во время погружения ученые сделали уникальное открытие: они обнаружили взрослую самку арктического кальмара-бобтейла рядом с тремя кладками яиц, прикрепленными к твердому субстрату. Это первое в истории наблюдение данного вида в его естественной среде обитания.
По словам исследователей, головоногие моллюски — такие как кальмары и осьминоги — чрезвычайно чувствительны к изменениям окружающей среды и играют важнейшую роль в морских экосистемах, выступая одновременно и хищниками, и добычей для других животных.
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