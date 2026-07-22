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Рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни в 2026 и 2100 годах

Страны, которые сегодня стали мировыми лидерами по продолжительности жизни, согласно прогнозам, сохранят свои позиции и к концу XXI века, хотя средняя ожидаемая продолжительность жизни во всем мире продолжит расти.

Рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни в 2026 и 2100 годах / © Visual Capitalist

Новый рейтинг основан на прогнозах World Population Prospects, подготовленных ООН и опубликованных платформой Our World in Data. В нем сравниваются ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2026 году и прогноз на 2100 год.

В 2026 году первое место занимает Монако. Согласно прогнозу, новорожденный в княжестве сможет прожить в среднем 86,7 года при сохранении текущих показателей смертности. Следом идут: Сан-Марино — 86 года; Япония — 85,1 года; Южная Корея и Андорра.

Европа уверенно доминирует в рейтинге: на ее долю приходится более двух третей из 30 стран с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни. При этом именно европейские государства имеют и самый высокий медианный возраст населения.

Помимо европейских стран, в число мировых лидеров входят Япония, Южная Корея и Сингапур, что свидетельствует о высокой концентрации долгожительства лишь в нескольких регионах мира.

По прогнозам, Монако сохранит мировое лидерство и к 2100 году, когда средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране достигнет 94,7 года. На второе место выйдет Япония с показателем 94,4 года, опередив Сан-Марино.

Эксперты не ожидают кардинальной смены лидеров. Вместо этого произойдет постепенная перестановка стран в верхней части рейтинга. Европейские государства по-прежнему будут занимать ведущие позиции, а в первую тридцатку войдут Чили и Коста-Рика, которые выделяются необычайно высокой продолжительностью жизни по сравнению с уровнем своих доходов.