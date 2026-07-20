  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
20 июля, 08:44
Рейтинг: +974
Посты: 2065

Спутники показали, как Китай строит гигантское судно снабжения для авианосных ударных групп

На одной из китайских верфей стремительно растет корпус нового судна, которое, судя по всему, станет крупнейшим в мире судном снабжения для военно-морского флота.

Сообщество
# Китай
# оружие
# спутники
# технологии
# флот
Спутники показали, как Китай строит гигантское судно снабжения для авианосных ударных групп / © Planet Labs
Спутники показали, как Китай строит гигантское судно снабжения для авианосных ударных групп / © Planet Labs

На верфи на юго-востоке Китая строится необычное и чрезвычайно крупное судно. Уже сейчас его размеры позволяют предположить, что речь идет о самом большом судне снабжения ВМС в мире. Такое судно существенно усилит возможности Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) по проведению дальних океанских операций. Особенно важную роль оно сможет сыграть в обеспечении действий китайских авианосцев с обычной силовой установкой, их авиакрыльев и кораблей сопровождения, позволяя им длительное время действовать вдали от берегов Китая и дружественных портов.

Строительство гигантского судна снабжения ведется на острове Лунсюэ, расположенном к юго-востоку от города Гуанчжоу / © Google Earth
Строительство гигантского судна снабжения ведется на острове Лунсюэ, расположенном к юго-востоку от города Гуанчжоу / © Google Earth

Строительство ведется на острове Лунсюэ, расположенном к юго-востоку от города Гуанчжоу. Анализ спутниковых снимков компании Planet Labs показывает, что работы начались как минимум в феврале этого года. Верфью управляет дочерняя структура государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC), которая сегодня носит название CSSC Offshore and Marine Engineering Company (COMEC). Ранее предприятие было известно как Guangzhou Shipyard International (GSI).

Основная специализация COMEC/GSI — строительство крупных коммерческих судов, включая нефтяные и газовозы, а также грузовые суда. Кроме того, здесь создают специализированные гражданские суда, такие как полупогружные платформы для перевозки сверхтяжелых грузов и суда обеспечения строительства морских ветроэлектростанций.

В последние годы верфь приобрела известность благодаря строительству весьма необычных проектов, имеющих очевидное военное или двойное назначение. Среди них — предположительно единственный в своем роде «научно-исследовательский авианосец», модульные самоподъемные баржи, способные соединяться между собой для поддержки десантных операций, а также малозаметный беспилотный тримаран. 

Именно строящиеся на острове Лунсюэ судно сейчас привлекло внимание аналитиков. Согласно спутниковым снимкам, его длина составляет около 270 метров, а максимальная ширина — примерно 37 метров. В носовой части размещена крупная надстройка с широкими крыльями ходового мостика и мачтой. Еще одна надстройка расположена в корме, перед которой находятся дымовые трубы.

Спутниковый снимок Planet Labs также показывает два крупных проема в правом борту кормовой надстройки. Они могут использоваться для спуска и подъема маломерных судов, включая спасательные катера, хотя не исключено, что это просто технологические проходы или рабочие помещения.

Однако наиболее примечательной особенностью нового судна стало пространство между двумя надстройками. По обеим сторонам корпуса расположены несколько массивных вертикальных конструкций, напоминающих пилоны. Подобная компоновка характерна для судов комплексного снабжения, предназначенных для передачи топлива, боеприпасов и различных грузов другим кораблям прямо в открытом море. Наличие кормовой вертолетной площадки и ангара также позволит выполнять вертикальное снабжение с помощью вертолетов.

Архитектура судна также полностью соответствует современным стандартам ВМС НОАК. В общих чертах его компоновка напоминает находящиеся в строю суда комплексного снабжения проекта Type 901. Китайский флот также эксплуатирует более компактные суда проекта Type 903, выполненные по схожей схеме.

В целом новое судно выглядит как значительно увеличенная версия Type 901. Между тем и существующий Type 901 нельзя назвать маленьким: его длина составляет около 240 метров, ширина — почти 31 метр, а полное водоизмещение достигает примерно 45 тысяч тонн. Для сравнения, новейшие американские танкеры снабжения класса John Lewis имеют длину около 227 метров и ширину чуть более 32 метров.

Спутниковые снимки показывают, что с начала года строительство нового китайского судна значительно продвинулось вперед. По мере завершения работ станет известно больше подробностей о его конструкции и возможностях.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Как кишечник управляет мозгом: еда, микробиота и ось кишечник-мозг
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Тайны Северной Двины: как Россия нашла своих звероящеров
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Большие перелеты советской страны. «Пролетарий» летит над Европой
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
21 Июл
Бесплатно
Жемчужины южного неба. Астрономия в Чили
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
21 Июл
1500
Глаза — инструкция по применению
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Модные слова в жизни, в литературе, в прессе
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Дизайн на орбите: как покорение космоса перекроило моду и быт
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Опасные обитатели морей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
17 июля, 10:00
Губкинский университет

Российское масло уменьшило расход топлива и увеличило ресурс газопоршневых двигателей

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.

Губкинский университет
# двигатели
# материалы
# моторное масло
# промышленность
17 июля, 09:03
ФизТех

Физики пересмотрели стандартную модель эффекта близости в сверхпроводящей спинтронике

Исследователи МФТИ обнаружили, что общепринятая теоретическая модель, которая десятилетиями служила стандартом для описания систем, состоящих из сверхпроводников и магнетиков, работает далеко не всегда, и предложили куда более точную картину.

ФизТех
# сверхпроводники
# Спинтроника
# ферромагнетики
# физика
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
13 июля, 11:22
Илья Гриднев

Генетики заставили растение синтезировать пять психоделиков одновременно

Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.

Биология
# биотехнологии
# ботаника
# генное редактирования
# психоделик
14 июля, 14:51
Редакция Naked Science

Нью-Йорк первым из штатов США ввел мораторий на строительство крупных дата-центров

Власти штата Нью-Йорк ввели на год мораторий на строительство крупных дата-центров. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом, где действует такое ограничение.

Технологии
# дата-центр
# искусственный интеллект
# Нью-Йорк
# сша
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

    19 июля, 20:09

  2. Астероид со странным орбитальным  отклонением оказался «темной» кометой

    18 июля, 12:28

  3. Дочери фараонов могли быть воительницами

    18 июля, 11:02

  4. Ученые выяснили, почему шимпанзе обожают собирать и прятать кристаллы

    18 июля, 09:30
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

SWAT
29 минут назад
Даниил, небоскреб в стране с высокой коррупцией это не развитие а распил денег. Ни в одной развитой цивилизованной стране не строят небоскребы. Их

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Виталя Ядыкин
2 часа назад
woodlark, согласен с ощущуением, что автор статьи не готов подвергнуть свои доводы критике. В то время как в научной среде, подвергать критике и

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Gloria Gilmore
2 часа назад
Отличная новость! Здорово видеть, как Индия инвестирует в экологичный железнодорожный транспорт. Желаю проекту большого успеха! https://granny-1.io

В Индии начал работу первый водородный поезд

Егор Беззубенко
2 часа назад
Johny, когда что-то продают, не обязательно это покупать

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Факт 100
2 часа назад
Владимир, ,🪵- это твое я, и все что связано с твоим мыслительным процессом.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Ден Толмачёв
2 часа назад
Александр, Прикинь, у нас в Васюках то же метро нет.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Факт 100
2 часа назад
Даниил, послушай Дэниэл , так бы тебя звали в развитых странах . Что тебе даст это здание ? Ты будешь знать что оно есть и станешь лучши жить ? Воздух и

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Johny Doe
2 часа назад
woodlark, "Naked Science продаёт читателю..." вы сколько заплатили?

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Маргарита Непомнящих
3 часа назад
Вопрос не в том, нужно или не нужно что-то строить. Вопрос в том, с какой стати кто-то будет нам указывать, что и где мы можем у себя строить.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Александр Коршунов
3 часа назад
Ну, давайте превратим всю Россию в музей, наденем лапти, запряжём лошадей, сядем в кареты и сани. Дома можно вообще не строить, зачем они нам,

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Владимир Городецкий
3 часа назад
"Чтобы вернуть артефакт, смотрителям пришлось выменивать его на бананы и йогурты." А может заложило основу товарно-денежным отношениям?

Ученые выяснили, почему шимпанзе обожают собирать и прятать кристаллы

валера махашов
3 часа назад
Sam, причём тут русофобы? Как будто добыть много угля - это хорошо Я 70 лет живу в Кузбассе , и всё время чёрный как нигер , вся земля отравленная

Топ-10 крупнейших угольных шахт и разрезов мира

Karen Abalov
3 часа назад
Лев, думаю ему не понравилось то, что Тесла выпускает только электро, но почему то, при общем подсчете Тесла продала более 500 тыс авто, а при подсчете

Инфографика: самые продаваемые электромобили в мире

Karen Abalov
4 часа назад
Anton, а разве Тесла выпускает гибрид?

Инфографика: самые продаваемые электромобили в мире

Андрей Степанов
4 часа назад
Иван, он с Украины. Развал России это у них религиозное.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Вадим Тарасов
4 часа назад
"если бы власти знали об историческом опыте панических покупок в России" Смешно. Это очевидные вещи. Я вот не поддался панике. Заправил 10 литров до

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Артём Ватолин
4 часа назад
Так когда конец кризиса то? В красноярске давно не видел чтобы кто-то лил в канистры. Но все окрестности выруждены ездить заправлятся туда. Ибо

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Андрей Степанов
4 часа назад
woodlark, в вашей простыне настолько очевидно заметна писанина от ИИ, что я бы постыдился такое выкладывать на всеобщее обозрение.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Андрей Степанов
5 часов назад
Иван, чтобы снизить ажиотаж, при этом переложив ответственность на производителей и водителей.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Андрей Гаврилов
5 часов назад
Ну, то есть очередная лживая статья, сначала рассказывают о том как BYD _ЯКОБЫ_ вдвое обскакала Tesla, только оказывается не в том что нам изначально

Инфографика: самые продаваемые электромобили в мире

Самые обсуждаемые