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Спутники показали, как Китай строит гигантское судно снабжения для авианосных ударных групп

На одной из китайских верфей стремительно растет корпус нового судна, которое, судя по всему, станет крупнейшим в мире судном снабжения для военно-морского флота.

Спутники показали, как Китай строит гигантское судно снабжения для авианосных ударных групп / © Planet Labs

На верфи на юго-востоке Китая строится необычное и чрезвычайно крупное судно. Уже сейчас его размеры позволяют предположить, что речь идет о самом большом судне снабжения ВМС в мире. Такое судно существенно усилит возможности Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) по проведению дальних океанских операций. Особенно важную роль оно сможет сыграть в обеспечении действий китайских авианосцев с обычной силовой установкой, их авиакрыльев и кораблей сопровождения, позволяя им длительное время действовать вдали от берегов Китая и дружественных портов.

Строительство гигантского судна снабжения ведется на острове Лунсюэ, расположенном к юго-востоку от города Гуанчжоу / © Google Earth

Строительство ведется на острове Лунсюэ, расположенном к юго-востоку от города Гуанчжоу. Анализ спутниковых снимков компании Planet Labs показывает, что работы начались как минимум в феврале этого года. Верфью управляет дочерняя структура государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC), которая сегодня носит название CSSC Offshore and Marine Engineering Company (COMEC). Ранее предприятие было известно как Guangzhou Shipyard International (GSI).

Основная специализация COMEC/GSI — строительство крупных коммерческих судов, включая нефтяные и газовозы, а также грузовые суда. Кроме того, здесь создают специализированные гражданские суда, такие как полупогружные платформы для перевозки сверхтяжелых грузов и суда обеспечения строительства морских ветроэлектростанций.

В последние годы верфь приобрела известность благодаря строительству весьма необычных проектов, имеющих очевидное военное или двойное назначение. Среди них — предположительно единственный в своем роде «научно-исследовательский авианосец», модульные самоподъемные баржи, способные соединяться между собой для поддержки десантных операций, а также малозаметный беспилотный тримаран.

Именно строящиеся на острове Лунсюэ судно сейчас привлекло внимание аналитиков. Согласно спутниковым снимкам, его длина составляет около 270 метров, а максимальная ширина — примерно 37 метров. В носовой части размещена крупная надстройка с широкими крыльями ходового мостика и мачтой. Еще одна надстройка расположена в корме, перед которой находятся дымовые трубы.

Спутниковый снимок Planet Labs также показывает два крупных проема в правом борту кормовой надстройки. Они могут использоваться для спуска и подъема маломерных судов, включая спасательные катера, хотя не исключено, что это просто технологические проходы или рабочие помещения.

Однако наиболее примечательной особенностью нового судна стало пространство между двумя надстройками. По обеим сторонам корпуса расположены несколько массивных вертикальных конструкций, напоминающих пилоны. Подобная компоновка характерна для судов комплексного снабжения, предназначенных для передачи топлива, боеприпасов и различных грузов другим кораблям прямо в открытом море. Наличие кормовой вертолетной площадки и ангара также позволит выполнять вертикальное снабжение с помощью вертолетов.

Архитектура судна также полностью соответствует современным стандартам ВМС НОАК. В общих чертах его компоновка напоминает находящиеся в строю суда комплексного снабжения проекта Type 901. Китайский флот также эксплуатирует более компактные суда проекта Type 903, выполненные по схожей схеме.

В целом новое судно выглядит как значительно увеличенная версия Type 901. Между тем и существующий Type 901 нельзя назвать маленьким: его длина составляет около 240 метров, ширина — почти 31 метр, а полное водоизмещение достигает примерно 45 тысяч тонн. Для сравнения, новейшие американские танкеры снабжения класса John Lewis имеют длину около 227 метров и ширину чуть более 32 метров.

Спутниковые снимки показывают, что с начала года строительство нового китайского судна значительно продвинулось вперед. По мере завершения работ станет известно больше подробностей о его конструкции и возможностях.