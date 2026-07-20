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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
20 июля, 06:57
Рейтинг: +1218
Посты: 2774

Mars Express запечатлел необычные волнообразные образования на поверхности Марса

Новые снимки, полученные европейским орбитальным аппаратом Mars Express, запечатлели необычные волнообразные образования на поверхности Красной планеты.

Сообщество
# ESA
# Mars Express
# космос
# Марс
# фотографии
Mars Express запечатлел необычные волнообразные образования на поверхности Марса / © ESA / DLR / FU Berlin
Mars Express запечатлел необычные волнообразные образования на поверхности Марса / © ESA / DLR / FU Berlin

Орбитальный аппарат Mars Express Европейского космического агентства продолжает открывать одни из самых впечатляющих и сюрреалистичных ландшафтов Красной планеты. На новых изображениях показано огромное поле, напоминающее застывший поток расплавленного металла, растекшийся по дну древнего марсианского кратера.

Mars Express запечатлел необычные волнообразные образования на поверхности Марса / © ESA / DLR / FU Berlin
Mars Express запечатлел необычные волнообразные образования на поверхности Марса / © ESA / DLR / FU Berlin

Однако эти сверкающие «волны» вовсе не состоят из металла. Это темные песчаные дюны, покрытые тонким слоем сезонного инея, большая часть которого представляет собой замерзший углекислый газ — так называемый сухой лед. Зимой он оседает на поверхности Марса, придавая дюнам необычный серебристо-хромированный блеск, объясняют в Европейском космическом агентстве.

Остальной эффект создают свет и контраст. Темный песок интенсивно поглощает солнечный свет, тогда как белый иней его отражает. Благодаря этой игре оттенков марсианский пейзаж выглядит скорее как кадр из научно-фантастического фильма, чем как обычная продуваемая ветрами равнина.

На протяжении тысячелетий марсианские ветры формировали эти дюны из вулканического песка. Сегодня они покрывают дно кратера Кайзер — ударного бассейна диаметром около 207 километров, расположенного в южных высокогорьях планеты. По данным NASA, чашеобразная форма кратера действует как гигантская ловушка, удерживая песок внутри и не позволяя ему покинуть пределы впадины.

Сами дюны заметно темнее большей части марсианской поверхности, поскольку состоят из мелкого базальтового песка, богатого вулканическими минералами, такими как пироксен и оливин. В отличие от повсеместной пыли, насыщенной оксидами железа, именно эти минералы не придают поверхности привычный ржаво-красный оттенок, благодаря которому Марс получил прозвище Красная планета.

Поскольку между грядами дюн хорошо просматривается поверхность кратера, ученые полагают, что запасы песка здесь сравнительно невелики. Тем не менее сами дюны впечатляют масштабами: они простираются на несколько километров и возвышаются более чем на 100 метров над окружающим рельефом. Этот ландшафт интересен не только своей необычной красотой. Он также хранит свидетельства эпохи, когда Марс был совсем другим миром.

Сегодня планету окружает чрезвычайно разреженная атмосфера — примерно в сто раз менее плотная, чем земная, — которая постепенно рассеивается в космосе. Из-за этого ветрам гораздо труднее поднимать и переносить песок, чем на Земле. Однако гигантские дюны кратера Кайзер свидетельствуют о том, что марсианские ветры все же обладали достаточной силой, чтобы за долгие геологические эпохи сформировать огромные ландшафты. Возможно, это происходило миллиарды лет назад, когда атмосфера Марса была значительно плотнее.

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