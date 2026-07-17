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Великобритании введет «комендантский час» в соцсетях для подростков 16-17 лет
Во многих странах мира власти ищут способы, как ограничить использование социальных сетей детьми и подростками. В Великобритании решили ввести в соцсетях «комендантский час» для подростков.
Как сообщается в пресс-релизе Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании, ограничение затронет подростков 16 и 17 лет. Действовать «комендантский час» будет с полуночи до шести утра.
Также по умолчанию не будут работать бесконечная лента рекомендаций и автопрокрутка видео. Как пояснили в ведомстве, эти функции побуждают пользователей проводить больше времени в приложениях. По желанию подростки смогут самостоятельно менять настройки.
Такие ограничения должны будут внедрить в том числе Snapchat, TikTok, YouTube и X. Новые правила вступят в силу весной 2027 года.
Эффективность проекта уже проверили в пилотном режиме. В эксперименте приняли участие более 300 подростков и родителей по всей Великобритании. По словам участников, эти меры помогли улучшить сон и концентрацию.
Кроме того, с весны 2027 года начнет действовать полный запрет на соцсети для детей и подростков младше 16 лет. Детям запретят иметь аккаунты в социальных сетях, а компании обяжут проверять возраст пользователей. При этом ограничения не затронут мессенджеры, в том числе WhatsApp и Signal.
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