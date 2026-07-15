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В Китае установили мировой рекорд по эффективности тандемных солнечных элементов
Группа китайских ученых добилась сертифицированной эффективности преобразования солнечной энергии в электричество на уровне 28,04% для тандемного солнечного элемента на основе перовскита и органических материалов. Этот результат стал мировым рекордом для данной технологии и приблизил ее к практическому применению.
Работу возглавили академик Ли Юнфан и научный сотрудник Мэн Лэй из Института химии Китайской академии наук.
В отличие от традиционных однопереходных солнечных элементов, таких как широко используемые кремниевые фотоэлектрические панели, тандемные солнечные элементы состоят из двух светопоглощающих слоев, расположенных один над другим. Каждый из них улавливает различные участки солнечного спектра, что позволяет значительно эффективнее преобразовывать солнечный свет в электричество, сохраняя при этом малую толщину, небольшой вес и гибкость конструкции.
Эта технология считается особенно перспективной для областей, где критически важны легкие и компактные источники энергии. Среди возможных направлений применения — интегрированные в здания фотоэлектрические системы, портативные источники питания, носимая электроника, беспилотные летательные аппараты и космические аппараты.
Чтобы решить давние проблемы, связанные с деградацией характеристик и ограниченной долговечностью таких элементов, исследователи разработали новую молекулу-добавку под названием TDB. Она регулирует свойства материала как в процессе изготовления, так и во время работы солнечного элемента под воздействием света, предлагая потенциальное решение одной из главных технологических проблем.
Независимая сертификация подтвердила, что разработанный солнечный элемент достиг устойчивой эффективности преобразования энергии 28,04%, установив новый мировой рекорд среди перовскит-органических тандемных солнечных элементов. Кроме того, устройство продемонстрировало высокую эксплуатационную стабильность, сохранив 90% первоначальной эффективности после 625 часов непрерывного освещения.
По словам авторов исследования, в будущем эту технологию можно адаптировать для самых разных сфер — от строительства и транспорта до носимой электроники и спутников. Благодаря малому весу и гибкости такие солнечные элементы способны обеспечить существенные преимущества по сравнению с традиционными кремниевыми фотоэлектрическими панелями.
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