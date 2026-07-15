  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
15 июля, 09:43
Рейтинг: +383
Посты: 1045

В Китае установили мировой рекорд по эффективности тандемных солнечных элементов

Группа китайских ученых добилась сертифицированной эффективности преобразования солнечной энергии в электричество на уровне 28,04% для тандемного солнечного элемента на основе перовскита и органических материалов. Этот результат стал мировым рекордом для данной технологии и приблизил ее к практическому применению.

Сообщество
# Китай
# рекорды
# технологии
# химия
Тонкопленочные солнечные элементы / © VCG 
Тонкопленочные солнечные элементы / © VCG 

Работу возглавили академик Ли Юнфан и научный сотрудник Мэн Лэй из Института химии Китайской академии наук.

В отличие от традиционных однопереходных солнечных элементов, таких как широко используемые кремниевые фотоэлектрические панели, тандемные солнечные элементы состоят из двух светопоглощающих слоев, расположенных один над другим. Каждый из них улавливает различные участки солнечного спектра, что позволяет значительно эффективнее преобразовывать солнечный свет в электричество, сохраняя при этом малую толщину, небольшой вес и гибкость конструкции.

Эта технология считается особенно перспективной для областей, где критически важны легкие и компактные источники энергии. Среди возможных направлений применения — интегрированные в здания фотоэлектрические системы, портативные источники питания, носимая электроника, беспилотные летательные аппараты и космические аппараты.

Чтобы решить давние проблемы, связанные с деградацией характеристик и ограниченной долговечностью таких элементов, исследователи разработали новую молекулу-добавку под названием TDB. Она регулирует свойства материала как в процессе изготовления, так и во время работы солнечного элемента под воздействием света, предлагая потенциальное решение одной из главных технологических проблем.

Независимая сертификация подтвердила, что разработанный солнечный элемент достиг устойчивой эффективности преобразования энергии 28,04%, установив новый мировой рекорд среди перовскит-органических тандемных солнечных элементов. Кроме того, устройство продемонстрировало высокую эксплуатационную стабильность, сохранив 90% первоначальной эффективности после 625 часов непрерывного освещения.

По словам авторов исследования, в будущем эту технологию можно адаптировать для самых разных сфер — от строительства и транспорта до носимой электроники и спутников. Благодаря малому весу и гибкости такие солнечные элементы способны обеспечить существенные преимущества по сравнению с традиционными кремниевыми фотоэлектрическими панелями.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Сердце как инженерная задача: от насоса к тканевой инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Пластик: враг планеты или лучший материал цивилизации?
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
13 июля, 11:22
Илья Гриднев

Генетики заставили растение синтезировать пять психоделиков одновременно

Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.

Биология
# биотехнологии
# ботаника
# генное редактирования
# психоделик
14 июля, 06:17
Мария Азарова

Ученые проверили, ведет ли просмотр порно к депрессии

Долгое время считалось, что люди, которые увлечены просмотром видео для взрослых, чаще жалуются на симптомы депрессии. Однако новое лонгитюдное исследование с участием почти 3000 человек показало: эта связь значительнее сложнее, чем предполагали.

Психология
# депрессия
# зависимость
# порнография
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Паукообразные помогли выяснить, как в природе возникла отцовская забота о потомстве

    15 июля, 09:47

  2. Исследование 214 тысяч человек выявило разные риски деменции для разных стран

    15 июля, 09:11

  3. Черная дыра звездной массы установила орбитальный рекорд

    15 июля, 07:49

  4. В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

    14 июля, 22:12
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Антон Кучерук
56 секунд назад
Александр, что странно. Потому что жилье твоё, но платишь как за съемную

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Дмитрий Нетсев
19 минут назад
Короче, если не хочешь помереть от бандитской пули — лучше держаться подальше от карибского моря.

Инфографика: страны с самым высоким уровнем убийств в мире

Олег Колпаков
1 час назад
"предпочитают долгосрочную аренду покупке собственного жилья" не от того что им так удобно, а от того, что цены неподъемные. Любой человек хотел бы

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Евгений Насонов
1 час назад
Александр, Всё равно куций. Я вот сильно подозреваю, что процент всех постсоветских республик плюс минус одинаковый. А это как то будет выглядеть

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Николай Дягелев
1 час назад
Питер,15.07 обещают +24,завтра 16.07 +20. Потепление вообще как то обходит наш город стороной,середина лета,а вода и до 20 градусов не прогрелась(((

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Александр Речкин
1 час назад
Николай, в тексте есть про Россию, россияне занимают примерно 5 место в мире.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Николай Жильцов
1 час назад
Что это за куцый рейтинг, в котором нет России?

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Александр Якушин
2 часа назад
Eloboss, а мне тебя жалко..ты убогий и ущербный по жизни инвалид.Покойся с миром.

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Руслан Руслан
3 часа назад
Вадим, в чем везение ? Ты хоть представляешь такую температуру?

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Ден Толмачёв
3 часа назад
Дэн, А как жизнь в хохлейке ? Уровень сортира ?

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Александр Емельянов
6 часов назад
Я так понимаю они не берут во внимание совсем деревни. Маленькие города ещё ладно, хоть сколько-нибудь заметны, а то так каждую горную деревню можно

Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира

Aller 37
8 часов назад
Dmitriy, когда научный метод подходит к границе своего познания, то дальше все выглядит сверхъестественным. Неделимость электрона, неизвестность его

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Vitek Ra
9 часов назад
Eetu, 10% - это вообще не много, я думаю, такой же уровень и в России,а может и больше. Но намного сложнее добиться от врачей рецепта, так как препараты

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Vitek Ra
9 часов назад
Какая-то чушь, Сингапур не в топе, хотя там зарплаты выше, чем в той же Швеции раза в 2, а цены - как в Индонезии (для справки, дешевле, чем России).

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Насимжон Мухаммадиев
10 часов назад
Андрей, Иран вроде с Россией не воюет

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Валерий Муравицкий
11 часов назад
Лишь бы не соль

В межзвездном пространстве впервые обнаружили сахар

Святослав Третьяков
11 часов назад
densto, абсолютно верно

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Святослав Третьяков
11 часов назад
Ильдар, ты так уверен, что он там не жил? А доказательства есть?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Святослав Третьяков
11 часов назад
Jurgen, да, многие об этом знают, но это не принято говорить, ведь "НУ ЭТО ЖЕ ШВЕЦИЯ!!!!!;!1 КУДА РОССИИ ДО НЕЁ". Вот и корежит тех, кто боится правде в глаза

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Святослав Третьяков
11 часов назад
Пользователь, так если ты гражданин Евросоюза, что ты тут то забыл на сайте ".ru"? Может ты просто бот обыкновенный? 😅

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Самые обсуждаемые