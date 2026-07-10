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DeepSeek согласилась сгенерировать код программы-вымогателя для браузера
Большинство ИИ-моделей отказываются помогать с созданием программ-вымогателей. Ситуация меняется, если правильно сформулировать запрос. Специалисты по кибербезопасности пришли к выводу, что модели вроде DeepSeek вполне могут помочь с созданием вредоносных программ.
Исследование провела израильская компания в сфере кибербезопасности Check Point. Специалисты изучили почти 3000 файлов, которые они связывают с DeepSeek. 1383 файла они классифицировали как вредоносные или потенциально опасные.
Среди образцов исследователи обнаружили пример вредоносного кода, который пытается реализовать известную теоретическую идею вымогателя. При этом в реальных атаках специалисты эту технологию раньше не встречали.
Хотя найденный образец нельзя было использовать в исходном виде для реальной атаки, специалисты Check Point смогли превратить его в рабочий инструмент «с минимальными усилиями».
Идея создания браузерных программ-вымогателей известна давно. File System Access API позволяет современным браузерам управлять файлами на устройстве пользователя. Разработчики Chrome, создавая спецификацию, заранее понимали потенциальные риски. В теории, такой доступ может запросить вредоносный сайт, а потом зашифровать файлы и потребовать выкуп. На конференции USENIX Security в 2023 году исследователи показали, насколько реально осуществить такую атаку на практике.
Как обнаружили специалисты Check Point, DeepSeek связал известный риск платформы с реалистичным сценарием фишинговой атаки. Искусственный интеллект показал, как такую схему можно реализовать на практике.
Подход особенно привлекателен для злоумышленников. Им достаточно убедить пользователей нажать на кнопку и предоставить браузеру доступ к файлам.
С помощью последней версии DeepSeek V4 исследователи Check Point смогли создать рабочий прототип браузерной атаки. Они убрали из запроса слова «программа-вымогатель». В итоге модель создала веб-страницу, которая запрашивает доступ к локальным файлам. Страница способна обрабатывать файлы непосредственно в браузере, лишая пользователя возможности восстановить их содержимое.
Эксперты ожидают, что случаи таких атак появятся в ближайшее время. Они не исключают, что злоумышленники уже начали использовать подобные методы, но специалисты кибербезопасности с ними пока не сталкивались.
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Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
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