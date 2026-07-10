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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 июля, 21:21
Рейтинг: +253
Посты: 931

DeepSeek согласилась сгенерировать код программы-вымогателя для браузера

Большинство ИИ-моделей отказываются помогать с созданием программ-вымогателей. Ситуация меняется, если правильно сформулировать запрос. Специалисты по кибербезопасности пришли к выводу, что модели вроде DeepSeek вполне могут помочь с созданием вредоносных программ.

Сообщество
# DeepSeek
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# нейросети
# хакеры
DeepSeek / © VCG
DeepSeek / © VCG

Исследование провела израильская компания в сфере кибербезопасности Check Point. Специалисты изучили почти 3000 файлов, которые они связывают с DeepSeek. 1383 файла они классифицировали как вредоносные или потенциально опасные. 

Среди образцов исследователи обнаружили пример вредоносного кода, который пытается реализовать известную теоретическую идею вымогателя. При этом в реальных атаках специалисты эту технологию раньше не встречали.

Хотя найденный образец нельзя было использовать в исходном виде для реальной атаки, специалисты Check Point смогли превратить его в рабочий инструмент «с минимальными усилиями».

Идея создания браузерных программ-вымогателей известна давно. File System Access API позволяет современным браузерам управлять файлами на устройстве пользователя. Разработчики Chrome, создавая спецификацию, заранее понимали потенциальные риски. В теории, такой доступ может запросить вредоносный сайт, а потом зашифровать файлы и потребовать выкуп. На конференции USENIX Security в 2023 году исследователи показали, насколько реально осуществить такую атаку на практике.

Как обнаружили специалисты Check Point, DeepSeek связал известный риск платформы с реалистичным сценарием фишинговой атаки. Искусственный интеллект показал, как такую схему можно реализовать на практике.

Подход особенно привлекателен для злоумышленников. Им достаточно убедить пользователей нажать на кнопку и предоставить браузеру доступ к файлам.

С помощью последней версии DeepSeek V4 исследователи Check Point смогли создать рабочий прототип браузерной атаки. Они убрали из запроса слова «программа-вымогатель». В итоге модель создала веб-страницу, которая запрашивает доступ к локальным файлам. Страница способна обрабатывать файлы непосредственно в браузере, лишая пользователя возможности восстановить их содержимое. 

Эксперты ожидают, что случаи таких атак появятся в ближайшее время. Они не исключают, что злоумышленники уже начали использовать подобные методы, но специалисты кибербезопасности с ними пока не сталкивались.

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