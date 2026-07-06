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Германия запустила крупнейшее в мире производство силовых полупроводников
Компания Infineon Technologies ввела в эксплуатацию завод Smart Power Fab в Дрездене, завершив строительство на несколько месяцев раньше намеченного срока. Предприятие стало крупнейшей в мире производственной площадкой по выпуску интеллектуальных силовых полупроводников и аналоговых, а также смешанных микросхем.
Общий объем инвестиций в проект составил пять миллиардов евро — это крупнейшее капиталовложение за всю историю компании. Новый завод обеспечит около 1 000 рабочих мест и позволит вдвое увеличить производственные мощности Infineon в Дрездене.
На предприятии будут выпускаться микросхемы, повышающие эффективность преобразования и распределения электроэнергии. Они найдут применение в центрах обработки данных для систем искусственного интеллекта, интеллектуальных электросетях, а также в автомобилях с программно-определяемой архитектурой.
Запуск нового завода существенно расширяет производственный комплекс Infineon в Дрездене — одном из важнейших предприятий компании. Увеличение мощностей происходит на фоне стремительного роста мирового спроса на силовые полупроводники в самых разных отраслях.
При строительстве Smart Power Fab компания внедрила современные цифровые инструменты управления производством, позволяющие сократить время простоев и быстрее увеличивать объемы выпуска при росте спроса. Еще до начала строительства инженеры создали цифровой двойник будущего предприятия, что позволило оптимизировать планировку здания и размещение оборудования.
Технологии искусственного интеллекта используются для аттестации производственных процессов и планирования выпуска продукции. По оценке компании, это позволяет ускорить вывод новых производственных линий на проектную мощность примерно в два раза по сравнению с предыдущими поколениями предприятий.
Дрезденский завод также интегрирован с производственной площадкой Infineon в австрийском Филлахе в рамках программы One Virtual Fab. Благодаря единой цифровой инфраструктуре инженеры могут значительно быстрее сертифицировать новые изделия и технологические процессы сразу на двух предприятиях.
Сокращение сроков квалификации позволяет уменьшить время между разработкой нового продукта и его массовым производством. Это особенно важно в условиях стремительного роста потребления электроэнергии и быстрого расширения инфраструктуры искусственного интеллекта, когда производители микросхем вынуждены ускорять вывод новых решений на рынок.
Микросхемы, выпускаемые на новом предприятии, предназначены для более эффективного управления потоками электроэнергии. Часть продукции будет использоваться в источниках питания центров обработки данных для искусственного интеллекта. Другие изделия найдут применение в ветровой и солнечной энергетике, промышленном оборудовании и современных электросетях.
Кроме того, завод будет производить микросхемы для автомобилей с программно-определяемой архитектурой. Интеллектуальные силовые ключи способны не только управлять электрическими нагрузками, но и в режиме реального времени контролировать параметры энергоснабжения, повышая общую эффективность работы электронных систем.
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