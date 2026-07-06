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JetZero показала процесс сборки первого полноразмерного демонстратора самолета Z4

Американская компания JetZero приступила к сборке фюзеляжа первого полноразмерного демонстрационного самолета Jet1, выполненного по аэродинамической схеме «смешанное крыло», в котором фюзеляж и крыло образуют единую несущую конструкцию. Работы ведутся на предприятии Scaled Composites, принадлежащем Northrop Grumman, в городе Мохаве (штат Калифорния).

Процесс сборки первого полноразмерного демонстратора самолета Z4 / © JetZero

Несмотря на статус демонстратора, Jet1 не является обычным опытным образцом. Это полноразмерный самолет, который должен подтвердить правильность инженерных расчетов компании в области аэродинамики, прочности конструкции, технологии производства и систем управления полетом. Именно результаты его испытаний должны стать основой для создания серийной модели Z4, которую JetZero планирует вывести на рынок после прохождения сертификации.

Процесс сборки первого полноразмерного демонстратора самолета Z4 / © JetZero

Для первого летного образца выбраны турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney PW2040, ранее устанавливавшиеся на Boeing 757. При этом окончательный выбор силовой установки для серийного Z4 еще не сделан. Поднять демонстратор в воздух разработчики рассчитывают до конца 2027 года.

Процесс сборки первого полноразмерного демонстратора самолета Z4 / © JetZero

В будущем Z4 должен занять рыночную нишу среднемагистральных самолетов вместимостью 200–250 пассажиров, которую прежде занимали Boeing 757 и младшие модификации Boeing 767. Начало серийного производства компания планирует до конца 2030 года.

Интерес к необычному концепту уже проявили Delta Air Lines, United Airlines и Alaska Airlines. Кроме того, в проекте участвует консультативная группа, в которую входят представители 15 авиакомпаний, помогающие разработчикам совершенствовать конструкцию будущего лайнера с учётом требований потенциальных эксплуатантов.

Серийный выпуск самолетов JetZero намерена организовать в городе Гринсборо (штат Северная Каролина), где недавно началось строительство нового производственного комплекса стоимостью 4,7 миллиарда долларов.