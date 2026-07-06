Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
JetZero показала процесс сборки первого полноразмерного демонстратора самолета Z4
Американская компания JetZero приступила к сборке фюзеляжа первого полноразмерного демонстрационного самолета Jet1, выполненного по аэродинамической схеме «смешанное крыло», в котором фюзеляж и крыло образуют единую несущую конструкцию. Работы ведутся на предприятии Scaled Composites, принадлежащем Northrop Grumman, в городе Мохаве (штат Калифорния).
Несмотря на статус демонстратора, Jet1 не является обычным опытным образцом. Это полноразмерный самолет, который должен подтвердить правильность инженерных расчетов компании в области аэродинамики, прочности конструкции, технологии производства и систем управления полетом. Именно результаты его испытаний должны стать основой для создания серийной модели Z4, которую JetZero планирует вывести на рынок после прохождения сертификации.
Для первого летного образца выбраны турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney PW2040, ранее устанавливавшиеся на Boeing 757. При этом окончательный выбор силовой установки для серийного Z4 еще не сделан. Поднять демонстратор в воздух разработчики рассчитывают до конца 2027 года.
В будущем Z4 должен занять рыночную нишу среднемагистральных самолетов вместимостью 200–250 пассажиров, которую прежде занимали Boeing 757 и младшие модификации Boeing 767. Начало серийного производства компания планирует до конца 2030 года.
Интерес к необычному концепту уже проявили Delta Air Lines, United Airlines и Alaska Airlines. Кроме того, в проекте участвует консультативная группа, в которую входят представители 15 авиакомпаний, помогающие разработчикам совершенствовать конструкцию будущего лайнера с учётом требований потенциальных эксплуатантов.
Серийный выпуск самолетов JetZero намерена организовать в городе Гринсборо (штат Северная Каролина), где недавно началось строительство нового производственного комплекса стоимостью 4,7 миллиарда долларов.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
Китайские и британские палеонтологи обнаружили древнейший эволюционный прообраз челюстей современных пауков и скорпионов. Просканировав окаменелость животного Urokodia aequalis возрастом 518 миллионов лет, ученые выявили самую раннюю известную науке переходную форму хелицер. Трехмерная модель впервые наглядно показала, как именно возникло главное оружие паукообразных: несколько суставов длинных хватательных конечностей, характерных для кембрийских хищников, срослись воедино и образовали новый ротовой аппарат.
Современные люди проводят днем неподвижно столько же времени, сколько и охотники-собиратели. Но делают это сидя, а не на корточках, как их предки. Физиология человека не адаптирована к сидению, а физические возможности цивилизованных людей — к длительному пребыванию на корточках. Теперь исследователи рассчитали часть цены, которую мы платим за проблему длительного сидения.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Новая находка доказывает, что эволюция изобрела как минимум два независимых способа бороться с вирусами. Это открытие кардинально меняет представления о развитии иммунитета и расширяет горизонты для поиска новых лекарств.
В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
28 Ноября, 2022
Тайны микроскопов Левенгука
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии