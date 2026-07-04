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Amazon приблизилась к запуску собственного аналога Starlink
Компания Amazon развернула на орбите более 390 спутников. Как утверждают в компании, этого достаточно, чтобы в этом году запустить спутниковую интернет-сеть Leo.
2 июля компания вывела на орбиту 29 спутников с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Теперь в группировке Amazon находится более 390 спутников.
Вице-президент Amazon Крис Вебер заявил, что этого достаточно, чтобы обеспечить «непрерывное обслуживание в пределах начальных широт».
Это важный этап для Amazon. Компания надеется, что в будущем Leo сможет конкурировать со Starlink на рынке спутникового интернета на низкой околоземной орбите. В ноябре 2025 года Amazon начала предоставлять «предварительный корпоративный доступ» к Leo для отдельных компаний. Для обычных пользователей и государственных заказчиков сервис пока недоступен. Даже когда Leo выйдет на коммерческий рынок, вероятно, поначалу услуги будут доступны лишь пользователям в отдельных регионах.
В будущем Amazon хочет создать группировку примерно из 7700 спутников. Реализацию проекта замедлила в том числе нехватка доступных ракет-носителей. Ситуация осложнилась из-за майского инцидента с ракетой New Glenn компании Blue Origin. Тогда ракета взорвалась на стартовой площадке во время огневых испытаний. Это произошло за несколько дней до запланированного запуска партии спутников Amazon.
SpaceX, с которой надеется конкурировать Amazon, с 2015 года развернула группировку примерно из 10 тысяч спутников.
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