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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 июля, 21:27
Рейтинг: +251
Посты: 909

Amazon приблизилась к запуску собственного аналога Starlink

Компания Amazon развернула на орбите более 390 спутников. Как утверждают в компании, этого достаточно, чтобы в этом году запустить спутниковую интернет-сеть Leo.

Сообщество
# Amazon
# Starlink
# космонавтика
# спутники
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance с интернет-спутниками компании Amazon на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) во время подготовки к запуску, 28 апреля 2025 года / © Joe Skipper / Reuters
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance с интернет-спутниками компании Amazon на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) во время подготовки к запуску, 28 апреля 2025 года / © Joe Skipper / Reuters

2 июля компания вывела на орбиту 29 спутников с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Теперь в группировке Amazon находится более 390 спутников. 

Вице-президент Amazon Крис Вебер заявил, что этого достаточно, чтобы обеспечить «непрерывное обслуживание в пределах начальных широт». 

Это важный этап для Amazon. Компания надеется, что в будущем Leo сможет конкурировать со Starlink на рынке спутникового интернета на низкой околоземной орбите. В ноябре 2025 года Amazon начала предоставлять «предварительный корпоративный доступ» к Leo для отдельных компаний. Для обычных пользователей и государственных заказчиков сервис пока недоступен. Даже когда Leo выйдет на коммерческий рынок, вероятно, поначалу услуги будут доступны лишь пользователям в отдельных регионах. 

В будущем Amazon хочет создать группировку примерно из 7700 спутников. Реализацию проекта замедлила в том числе нехватка доступных ракет-носителей. Ситуация осложнилась из-за майского инцидента с ракетой New Glenn компании Blue Origin. Тогда ракета взорвалась на стартовой площадке во время огневых испытаний. Это произошло за несколько дней до запланированного запуска партии спутников Amazon. 

SpaceX, с которой надеется конкурировать Amazon, с 2015 года развернула группировку примерно из 10 тысяч спутников.

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