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Ford вернула опытных инженеров после того, как ИИ не справился с задачами

Ford наняла 350 опытных инженеров после того, как системы искусственного интеллекта и автоматизированного контроля не смогли обеспечить ожидаемый уровень качества. Некоторые специалисты раньше работали в компании, других привлекли со стороны.

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Операционный директор Ford Кумар Галхотра рассказал, что компания положилась на автоматизированные системы контроля качества, но результаты оказались неудовлетворительными. В итоге руководство решило вернуть технических специалистов, способных найти потенциальные огрехи еще до того, как деталь попадет на производственную линию.

«Мы ошибочно полагали, что достаточно внедрить искусственный интеллект и загрузить в него требования к конструкции, чтобы получить продукт высокого качества», — приводит слова вице-президента Ford Чарльза Пуна Bloomberg.

Полностью отказываться от ИИ-систем компания не собирается. Ford рассчитывает, что опытные инженеры будут обучать молодых сотрудников и совершенствовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Генеральный директор Ford Джим Фарли утверждает, что это уже помогло сократить расходы на гарантийный ремонт. Также компания стала реже отзывать автомобили. По словам Фарли, это принесло компании «буквально сотни миллионов долларов экономии».