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Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Сегодняшний список государств, обладающих крупнейшими валютными резервами, во многом сформировался под влиянием кризиса, произошедшего почти три десятилетия назад.

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами / © Visual Capitalist

После Азиатского финансового кризиса 1997 года, который наглядно продемонстрировал опасность чрезмерной зависимости от иностранного капитала в периоды рыночной нестабильности, многие правительства начали активно накапливать международные валютные резервы. Они стали своеобразной «финансовой подушкой безопасности», позволяющей защитить экономику от внешних потрясений.

Данные Международного валютного фонда (МВФ) из базы International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL), охватывающие период с середины 2025 года по второй квартал 2026 года, показывают рейтинг стран по объему валютных резервов (без учета золота).

Главная закономерность рейтинга очевидна — абсолютное доминирование Азии. Сразу семь из десяти крупнейших держателей валютных резервов находятся именно в Азии. На эти страны приходится примерно две трети мировых валютных резервов. Такое положение стало результатом десятилетий экспортно-ориентированного развития, устойчивых положительных торговых балансов и государственной политики, направленной на создание крупных финансовых резервов для защиты экономики.

Зачем странам нужны огромные валютные резервы?

Валютные резервы выполняют роль национального «аварийного фонда». При необходимости центральные банки могут использовать их для: стабилизации курса национальной валюты во время финансовых потрясений; оплаты жизненно важного импорта; обслуживания внешнего государственного долга и поддержания доверия инвесторов в случае массового оттока капитала. Чем больше объем резервов, тем выше способность государства самостоятельно справляться с внешними экономическими кризисами без обращения за международной финансовой помощью.

Значительные валютные резервы дают странам целый ряд преимуществ. Прежде всего, они позволяют увереннее переживать внешние экономические потрясения и поддерживать доверие инвесторов в периоды нестабильности на финансовых рынках.

Однако хранение огромных резервов имеет и свою цену. Как правило, эти средства инвестируются в надежные, но низкодоходные государственные облигации, вместо того чтобы использоваться для развития собственной экономики. Поэтому правительствам приходится искать баланс между финансовой безопасностью и упущенными возможностями экономического роста.