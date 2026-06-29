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SpaceX намерена запустить мобильную связь Starlink — это станет одним из самых масштабных коммерческих проектов компании Маска

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, сообщила инвесторам о планах запустить в США новую услугу мобильной связи Starlink Mobile для частных пользователей. Если проект будет реализован, он способен кардинально изменить ситуацию на американском рынке мобильной связи, объем которого оценивается в многие миллиарды долларов.

Логотип Starlink / © Matteo Della Torre / NurPhoto via Getty Images

Как сообщили Financial Times четыре источника, знакомые с ситуацией, президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила инвесторам, что компания рассматривает возможность создания собственного розничного мобильного сервиса Starlink и даже строительства собственной наземной мобильной сети в США.

Для реализации этой стратегии SpaceX придется создать полноценное розничное направление, самостоятельно продавая мобильные тарифы конечным пользователям. Таким образом компания станет прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи — Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile.

До настоящего времени SpaceX придерживалась иной модели. Вместо прямой работы с абонентами компания предоставляла операторам связи, таким как T-Mobile, доступ к спутниковой группировке Starlink, помогая расширять покрытие мобильной сети в сельской местности и других труднодоступных районах.

Финансовые условия подобных соглашений не раскрываются, однако аналитики полагают, что Starlink получает часть доходов от мобильных тарифов, предусматривающих спутниковое подключение.

Выход на рынок мобильной связи для конечных пользователей может стать одним из самых масштабных коммерческих проектов SpaceX с момента запуска Starlink.

Сегодня спутниковая сеть компании уже работает более чем в 150 странах, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет с помощью крупнейшей орбитальной группировки спутников.

Запуск собственного мобильного сервиса откроет SpaceX доступ к значительно более емкому рынку, чем услуги спутникового широкополосного интернета, одновременно снизив зависимость от операторов связи, которые сегодня выступают посредниками между спутниковой системой Starlink и конечными пользователями.