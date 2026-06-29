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Sora Aviation приблизилась к созданию 30-местного eVTOL: демонстратор успешно выполнил первые полеты
Британская Sora Aviation завершила программу летных испытаний уменьшенного демонстратора перспективного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) S-1. Испытания подтвердили работоспособность выбранной аэродинамической схемы и стали важным шагом на пути к созданию полноразмерного прототипа.
Во время тестов специалисты проверяли устойчивость, управляемость и поведение аппарата при вертикальном взлете и посадке. Хотя демонстратор значительно меньше будущего серийного аппарата, его компоновка, центровка и расположение силовых установок практически полностью повторяют конструкцию будущего S-1.
Полученные результаты позволят инженерам скорректировать расчетные модели, подтвердить эффективность принятых технических решений и снизить риски перед началом разработки полноразмерной машины. Согласно планам компании, первый полет полноценного прототипа должен состояться в 2028 году.
В отличие от большинства разработчиков eVTOL, сосредоточившихся на компактных аэротакси для четырех–пяти пассажиров, британская компания создает значительно более крупный аппарат, рассчитанный сразу на 30 человек. Такой подход заметно усложняет проект: возрастает нагрузка на конструкцию, повышаются требования к аэродинамике, системе управления и сертификации.
В компании подчеркивают, что успешное завершение испытаний еще не означает скорого выхода аппарата на рынок. Однако оно подтверждает жизнеспособность выбранного концепта и позволяет перейти к следующему этапу программы. Конечная цель Sora Aviation — создать вместительный электрический летательный аппарат для региональных и пригородных перевозок, который сможет сделать воздушный транспорт более доступным и массовым.
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Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
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