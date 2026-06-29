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Sora Aviation приблизилась к созданию 30-местного eVTOL: демонстратор успешно выполнил первые полеты

Британская Sora Aviation завершила программу летных испытаний уменьшенного демонстратора перспективного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) S-1. Испытания подтвердили работоспособность выбранной аэродинамической схемы и стали важным шагом на пути к созданию полноразмерного прототипа.

Демонстратор перспективного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) S-1 / © Sora Aviation

Во время тестов специалисты проверяли устойчивость, управляемость и поведение аппарата при вертикальном взлете и посадке. Хотя демонстратор значительно меньше будущего серийного аппарата, его компоновка, центровка и расположение силовых установок практически полностью повторяют конструкцию будущего S-1.

Художественное изображение S-1 / © Sora Aviation

Полученные результаты позволят инженерам скорректировать расчетные модели, подтвердить эффективность принятых технических решений и снизить риски перед началом разработки полноразмерной машины. Согласно планам компании, первый полет полноценного прототипа должен состояться в 2028 году.

В отличие от большинства разработчиков eVTOL, сосредоточившихся на компактных аэротакси для четырех–пяти пассажиров, британская компания создает значительно более крупный аппарат, рассчитанный сразу на 30 человек. Такой подход заметно усложняет проект: возрастает нагрузка на конструкцию, повышаются требования к аэродинамике, системе управления и сертификации.

В компании подчеркивают, что успешное завершение испытаний еще не означает скорого выхода аппарата на рынок. Однако оно подтверждает жизнеспособность выбранного концепта и позволяет перейти к следующему этапу программы. Конечная цель Sora Aviation — создать вместительный электрический летательный аппарат для региональных и пригородных перевозок, который сможет сделать воздушный транспорт более доступным и массовым.