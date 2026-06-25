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Египет построит новый Нил: сможет ли мегапроект изменить будущее страны?

Под песками пустыни к западу от Нила прокладывается целая сеть тоннелей и трубопроводов. Это первые видимые признаки одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в современной истории Египта — программы «Новая дельта», призванной создать новые сельскохозяйственные земли и снизить нагрузку на перенаселенную долину Нила.

Проект «Новая дельта» / © New Delta

На протяжении тысячелетий именно дельта Нила обеспечивала жизнь египетской цивилизации. Однако сегодня эта система испытывает все большее давление. Изменение речного режима, рост населения и десятилетия хозяйственного вмешательства привели к тому, что плодородные земли страны постепенно приближаются к пределу своих возможностей.

Ответом Каира стал проект, который некоторые уже называют попыткой создать «новый Нил» — систему переработки воды, ее транспортировки через пустыню и освоения огромных площадей ранее бесплодных земель.

Немногие государства в мире настолько тесно связаны с одним природным ресурсом, как Египет с Нилом. Около 95% населения страны живет вдоль берегов реки и в ее дельте у побережья Средиземного моря. За пределами этой узкой зеленой полосы простираются бескрайние пустыни. Из космоса контраст выглядит поразительно: тонкая зелёная лента жизни пересекает практически безжизненный ландшафт, обеспечивая существование десятков миллионов людей. На протяжении веков ежегодные разливы Нила приносили плодородный ил, который обновлял почвы и поддерживал сельское хозяйство. Именно эта природная система стала фундаментом одной из древнейших цивилизаций человечества. Но в XX веке ситуация начала меняться.

Завершенное в 1970 году строительство Асуанской плотины принесло стране огромные выгоды. Плотина обеспечила выработку электроэнергии и позволила контролировать водоснабжение для круглогодичного орошения. Однако одновременно она остановила естественный цикл наводнений. Осадки и ил, которые тысячелетиями поступали в дельту, начали накапливаться в водохранилище за плотиной. Фермерам пришлось все больше полагаться на химические удобрения, а сама структура сельского хозяйства постепенно изменилась.

Дополнительную тревогу вызывает строительство гигантской плотины в Эфиопии. Для Эфиопии это символ национального развития и крупнейший гидроэнергетический проект Африки. Для Египта — источник неопределенности, поскольку страна получает почти всю пресную воду именно из Нила. Даже относительно небольшое сокращение стока может иметь серьёзные последствия в условиях растущего спроса на воду.

Внутреннее давление на водные ресурсы также постоянно увеличивается. Если в 1990 году население Египта составляло около 60 миллионов человек, то сегодня оно превышает 100 миллионов. Большая часть этого роста пришлась именно на долину Нила, где свободной земли становится все меньше. Города расширяются за счет сельскохозяйственных угодий, а потребность в продовольствии продолжает расти.

В этих условиях в 2018 году был запущен проект «Новая дельта». Его цель — превратить примерно 9200 квадратных километров пустыни в новые сельскохозяйственные земли. Если план будет полностью реализован, площадь обрабатываемых земель Египта увеличится более чем на треть.

В основе проекта лежит сложнейшая система управления водными ресурсами. Ключевым элементом является канал Аль-Хаммам протяженностью около 170 километров. Он собирает сельскохозяйственные сточные воды, которые раньше сбрасывались в Средиземное море, и направляет их вглубь страны.

Дополнительно используется вода, поступающая непосредственно из Нила. Вместе эти системы должны обеспечить орошение огромного сельскохозяйственного коридора в Западной пустыне — территории, которая еще недавно представляла собой лишь песок и скалы.

Перед инженерами встала серьезная проблема. Большая часть системы начинается практически на уровне моря, тогда как новые сельскохозяйственные районы расположены примерно на 100 метров выше. Для решения этой задачи вдоль маршрута построены мощные насосные станции, которые поэтапно поднимают воду на необходимую высоту.

Дополнительную сложность создает жаркий климат. В условиях пустыни огромные объемы воды быстро испарялись бы под солнцем. Поэтому значительная часть системы проходит по крупным подземным трубопроводам, что позволяет существенно сократить потери.

Перед использованием вода проходит очистку на гигантском комплексе New Delta Water Treatment Plant, который считается одним из крупнейших водоочистных сооружений в мире. Его задача — превращать дренажные воды в полноценный ресурс для сельского хозяйства.

Системы кругового орошения в Египте / © NASA

Спутниковые снимки показывают впечатляющие изменения. Пустыня зеленеет. На месте безжизненных пустынных пространств появляются тысячи новых полей, многие из которых имеют характерную круглую форму благодаря системам кругового орошения. К 2024 году, по официальным данным, уже были освоены тысячи квадратных километров новых земель. Для египетского правительства это свидетельство успеха проекта. Но есть серьезные вопросы

Несмотря на впечатляющий прогресс, специалисты предупреждают о потенциальных рисках. По мнению ряда исследователей, значительная часть воды для новых полей пока поступает не из каналов, а из подземных водоносных горизонтов. Эти запасы накапливались тысячи лет и практически не восполняются в современных климатических условиях.

Спутниковые исследования показывают, что уровень грунтовых вод в некоторых районах Западной пустыни снижается все быстрее. Если такие резервы будут исчерпаны, восстановить их будет практически невозможно. Кроме того, возникают вопросы о структуре производства. На новых землях выращиваются преимущественно высокодоходные культуры — фрукты, овощи и орехи, предназначенные для экспорта. Власти считают, что экспортная выручка позволит оплачивать импорт основных продуктов питания, прежде всего пшеницы. Критики же отмечают, что подобная стратегия не решает главную проблему — зависимость Египта от мировых продовольственных рынков.

Проект «Новая дельта» отражает масштаб проблем, стоящих перед Египтом, и одновременно масштабность ответа на них. Он объединяет передовые технологии очистки воды, сложные инженерные решения и беспрецедентное расширение сельскохозяйственных земель.

Уже сейчас проект меняет карту страны. Однако его окончательный успех будет зависеть от того, сможет ли Египет обеспечить устойчивое использование водных ресурсов в условиях растущего населения, климатических изменений и усиливающегося дефицита пресной воды. На протяжении тысячелетий египтяне учились жить благодаря Нилу. Теперь страна пытается применить этот опыт в совершенно новых условиях. От того, окажется ли «Новая дельта» началом долгосрочной трансформации или пополнит список слишком амбициозных проектов прошлого, во многом зависит будущее Египта в XXI веке.