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Юлия Николаева
Юлия Николаева
24 июня, 08:17
Рейтинг: +137
Посты: 222

В каких странах люди оказались ближе во взглядах на климат, чем думали? Инфографика — в деталях

Поддержка мер по борьбе с изменением климата во многом зависит от того, считают ли люди, что их сограждане разделяют их обеспокоенность. Однако новые данные опросов показывают, что во многих странах общественная поддержка климатических действий значительно недооценивается.

Сообщество
# инфографика
# карты
# климат
# мир
# статистика
В каких странах люди оказались ближе во взглядах на климат, чем думали? Инфографика — в деталях / © Visual Capitalist
В каких странах люди оказались ближе во взглядах на климат, чем думали? Инфографика — в деталях / © Visual Capitalist

Инфографика, подготовленная на основе данных доклада World Risk Poll Report 2026, демонстрирует разрыв между личной обеспокоенностью изменением климата и представлениями людей о том, насколько серьезно к этой проблеме относятся окружающие.

Исследователи использовали показатель, который можно перевести как «разрыв климатического восприятия». Он отражает разницу между долей людей, лично считающих изменение климата серьезной проблемой;  долей людей, которые полагают, что большинство их сограждан разделяют такую же точку зрения.

Во многих странах этот показатель оказался положительным. Иными словами, люди обеспокоены климатическими изменениями гораздо сильнее, чем предполагают, что обеспокоены окружающие.

Наибольший разрыв зафиксирован в Португалии и США — более 41 процентного пункта. Следом идут Италия и Великобритания, где разница составляет около 38 процентных пунктов. Это означает, что значительная часть населения этих стран считает изменение климата серьезной угрозой, но одновременно полагает, что большинство сограждан относятся к проблеме гораздо менее серьезно.

Лишь в небольшом числе государств картина выглядит иначе: жители считают, что окружающие обеспокоены климатом сильнее, чем они сами. Среди таких стран Сомали, Ливан, Мьянма; Коморские острова и Китай. Однако подобные случаи остаются скорее исключением.

Одним из наиболее неожиданных выводов исследования стало то, что 25 из 30 крупнейших разрывов климатического восприятия приходятся на страны с высоким уровнем дохода. Это говорит о том, что главной проблемой здесь является не безразличие общества к климатическим вопросам, а ошибочное представление о взглядах окружающих.

Согласно данным опроса почти половина жителей богатых стран считает изменение климата очень серьезной проблемой, однако лишь около 20 % уверены, что большинство их сограждан думают так же. Иными словами, люди систематически недооценивают уровень общественной поддержки климатических мер.

Подобное расхождение может иметь серьезные последствия для политики и общественного поведения.

Психологи давно отмечают, что люди склонны ориентироваться на социальные нормы и мнение большинства. Если человеку кажется, что его позиция находится в меньшинстве, он реже высказывает свое мнение публично, поддерживает экологические инициативы, участвует в общественных кампаниях и требует от политиков более решительных действий.

В результате возникает своеобразный замкнутый круг: многие обеспокоены климатом, но считают себя исключением и поэтому ведут себя менее активно.

Авторы исследования считают, что именно здесь скрывается важный позитивный вывод. Если обществу удастся осознать, что обеспокоенность климатическими изменениями уже широко распространена, поддержка экологической политики может стать более заметной и восприниматься как общественная норма, а не как позиция небольшой группы активистов.

Таким образом, в развитых странах люди могут быть гораздо ближе друг к другу во взглядах на климатическую проблему, чем это кажется из политических дискуссий, социальных сетей или медийных дебатов.

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