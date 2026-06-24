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10 километров барьеров для защиты от ураганов: в Нью-Йорке представили самый сложный инфраструктурный проект в истории города
Нью-Йоркская мегадамба — это реальный проект, предложенный Инженерным корпусом армии США. В том или ином виде он, вероятно, будет реализован в будущем. Если бы ураган приближался к Манхэттену, именно это сооружение стало бы первым препятствием на его пути.
От полуострова Рокавей до участка побережья в Нью-Джерси к югу от Статен-Айленда планируется возвести гигантский барьер длиной почти 10 километров. Проект считается одним из самых сложных инфраструктурных замыслов в истории самого знаменитого города.
Город под водой. Это один из самых популярных образов научной фантастики: небоскребы Нью-Йорка торчат из воды, улицы затоплены, а мегаполис лежит в руинах. Воплощение мрачных представлений о будущем. Но действительно ли Нью-Йорк готовится к такому сценарию? Да.
За последние годы город незаметно для многих начал масштабную модернизацию своих систем защиты от наводнений. Во всех подводных тоннелях установлены стальные гермодвери, жизненно важное инженерное оборудование в небоскребах теперь размещается не в подвалах, а на верхних этажах, а парк East River был построен примерно на 2,5 метра выше первоначально необходимого уровня.
Но откуда такая срочность? 29 октября 2012 года на побережье обрушился ураган «Сэнди», последствия которого оказались катастрофическими.
Супершторм ударил по Нью-Йорку с разрушительной силой. Наводнение затопило около 17% территории города. Без электричества остались 2,5 миллиона человек. Принудительная эвакуация коснулась 35 тысяч жителей. По меньшей мере 286 человек погибли — непосредственно или косвенно вследствие стихии.
Штормовой нагон воды преодолел существующие защитные сооружения и хлынул в тоннели метро. Некоторые участки подземки буквально превратились в каналы, парализовав транспортную систему города.
Десятки тысяч домов были повреждены или уничтожены. Морская вода затопила Нижний Манхэттен. Подвалы стремительно наполнялись водой, а электрические системы выходили из строя за считанные минуты. Когда это произошло, знаменитые нью-йоркские небоскребы погрузились во тьму.
Общий ущерб городу превысил 19 миллиардов долларов, включая как физические разрушения, так и потери экономической активности.
«Сэнди» показал, насколько уязвима инфраструктура Нью-Йорка. Город по-прежнему опирался на устаревшие системы, неспособные защитить огромный мегаполис, значительная часть которого расположена на уровне моря или совсем рядом с ним.
Фактически Нью-Йорку пришлось заново пересмотреть весь концепт защиты от наводнений — иначе однажды он действительно может оказаться под водой.
В следующем году после урагана был принят закон о финансировании ликвидации последствий стихийных бедствий, который поручил Инженерному корпусу армии США провести масштабное исследование и предложить решение проблемы.
Было разработано пять вариантов. Самым радикальным из них стала мегадамба. На самом деле это не одна сплошная стена, а целая система искусственных островов, выдвижных шлюзов, штормовых барьеров, дамб, защитных валов и природных буферных зон. Сердцем проекта должны стать пять огромных барьеров, расположенных в стратегически важных проливах и проходах гавани. Система рассчитана на защиту более 25 миллионов человек в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, в северной части Нью-Джерси и долине реки Гудзон.
В обычное время ворота будут открыты, позволяя проходить судам, приливам и поддерживая функционирование экосистем. Закрываться они будут только во время экстремальных штормов. Внутри защищенной зоны оказалась значительная часть Манхэттена и даже Статуя Свободы.
Начало строительства планируется примерно на 2030 год. Реализация должна занять около десяти.
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