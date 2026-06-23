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Новая судоходная артерия «Трех ущелий» достигла ключевого рубежа: как она усилит логистику крупнейшего региона Китая

Предварительные земляные работы на новом судоходном канале комплекса «Три ущелья» преодолели экватор: выполнено более 56% запланированного объема выемки грунта, сообщила корпорация China Three Gorges Corporation. По данным компании, работы на участке предварительной выемки планируется полностью завершить к октябрю текущего года.

Строительство нового водного пути у плотины «Три ущелья» / © CMG

Строительство нового водного пути официально стартовало 8 июня и стало первым крупным национальным инфраструктурным проектом, начатым в рамках 15-го пятилетнего плана развития Китая (2026–2030 годы).

Проект включает строительство нового судоходного канала в районе гидроузла «Три ущелья», модернизацию и расширение пропускной способности шлюзов на плотине Гежуба.

Новая инфраструктура рассчитана на прохождение судов грузоподъемностью до 10 000 тонн. Канал строится севернее существующей системы шлюзов плотины «Три ущелья».

Основные параметры проекта:

общая длина — 6680 метров;

верхний подходной канал;

центральная часть — пятиступенчатая система шлюзов;

нижний подходной канал.

Именно шлюзовой комплекс станет ключевым элементом всей новой транспортной системы. После завершения строительства новый канал должен существенно повысить эффективность судоходства на реке Янцзы, которая является важнейшей транспортной артерией Китая.

Текущие работы ведутся на участке, который впоследствии станет окончанием верхнего подходного канала. В перечень задач входят выемка грунта на пилотном участке будущего канала, укрепление склонов, создание дренажной системы, инженерные испытания и подготовительные строительные мероприятия.

Новый судоходный канал рассматривается как один из ключевых инфраструктурных проектов для развития Экономического пояса реки Янцзы — крупнейшего промышленно-логистического региона страны.

После ввода в эксплуатацию модернизированный транспортный узел должен укрепить роль Янцзы как главной внутренней водной магистрали Китая и обеспечить дальнейший рост грузопотоков между западными и восточными провинциями страны.

Плотина «Три ущелья» уже сегодня является крупнейшей гидроэлектростанцией мира и одним из важнейших транспортных узлов Китая. Новый канал должен стать крупнейшим расширением ее судоходной инфраструктуры с момента ввода комплекса в эксплуатацию.