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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 июня, 11:24
Рейтинг: +244
Посты: 881

Инфографика: жители каких стран Европы чаще покупают электромобили 

В 2025 году каждый четвертый купленный автомобиль в мире был электромобилем или гибридом. На карте показано, какая доля новых авто в странах Европы имела электродвигатель.

Сообщество
# автомобили
# Европа
# Инфографики
# карта
# электромобили
Инфографика: жители каких стран Европы чаще покупают электромобили / © World in Maps
Инфографика: жители каких стран Европы чаще покупают электромобили / © World in Maps

Как видно на инфографике, популярность электромобилей зависит от региона. Чаще всего их приобретали в странах Северной Европы.

Подавляющее большинство норвежцев в 2025 году купили автомобили с электродвигателем (97%). Высокую долю новых электромобилей также зафиксировали в Дании (71%) и Исландии (62%). Более половины авто оказались электрическими в Швеции, Нидерландах и Финляндии.

В других регионах электромобили пользовались меньшей популярностью. Однако среди стран Южной Европы выделилась Португалия, где 38% новых авто были электрическими. По этому показателю она обошла Великобританию (35%) и Германию (30%).

В России на электромобили пришлось лишь 2%. Также их редко покупали в Хорватии, Болгарии и Румынии.  

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Комментарии

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2 Комментария
Игорь Коняшов
Игорь Коняшов
9 минут назад
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0
+
"В 2025 году каждый четвертый купленный автомобиль в мире был электромобилем или гибридом." "Смешались в кучу кони, люди" (С) Гибрид ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от электрической повозки тем, что работает не на батарейке, а на бензине или дизеле. Просто у него, выражаясь классическими терминами, электротрансмиссия с небольшим буферным аккумулятором. Поэтому вся эта бравурная статистика не стоит ломанного гроша. Нужно приводить статистику чисто по BEV...
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Михаил Русаков
Михаил Русаков
3 часа назад
-
0
+
В редакции кончились новости из мира науки? Зачем второй раз за неделю показывать инфографику про электрокары? Вообще тенденция с различной бессмысленной инфографикой в ленте становится пугающей. Скоро нам каждый день будут писать про то, какие страны больше картошки употребляют, какой процент брюнетов среди мужчин, которые спят под шерстяным одеялом. Какие ещё глупые факты нам расскажут вместо ИИ?
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