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Инфографика: жители каких стран Европы чаще покупают электромобили

В 2025 году каждый четвертый купленный автомобиль в мире был электромобилем или гибридом. На карте показано, какая доля новых авто в странах Европы имела электродвигатель.

Инфографика: жители каких стран Европы чаще покупают электромобили / © World in Maps

Как видно на инфографике, популярность электромобилей зависит от региона. Чаще всего их приобретали в странах Северной Европы.

Подавляющее большинство норвежцев в 2025 году купили автомобили с электродвигателем (97%). Высокую долю новых электромобилей также зафиксировали в Дании (71%) и Исландии (62%). Более половины авто оказались электрическими в Швеции, Нидерландах и Финляндии.

В других регионах электромобили пользовались меньшей популярностью. Однако среди стран Южной Европы выделилась Португалия, где 38% новых авто были электрическими. По этому показателю она обошла Великобританию (35%) и Германию (30%).

В России на электромобили пришлось лишь 2%. Также их редко покупали в Хорватии, Болгарии и Румынии.