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Николай Головин
Николай Головин
17 июня, 07:13
Рейтинг: +365
Посты: 1026

От ЦЕРНа до «чумных островов»: семь научных объектов, окруженных мифами

Науку обычно связывают с рациональностью, фактами и открытиями. Однако вокруг некоторых из самых значимых научных и медицинских объектов мира со временем возникли истории о призраках, теории заговора и паранормальные предания. Чаще всего эти легенды рождались не из-за чего-то сверхъестественного, а вследствие трагедий, изоляции или неправильного понимания научных исследований.

Сообщество
# болезни
# история
# медицина
# мифы
# наука
# призраки
# теории заговора
# ЦЕРН
# чума
Радар «Дуга»  / © Wikimedia Commons
Радар «Дуга»  / © Wikimedia Commons

Ниже семь мест находятся на необычном и порой зловещем перекрестке науки и фольклора.

1. ЦЕРН, Швейцария — Франция

ЦЕРН, где расположен Большой адронный коллайдер, является одним из ведущих мировых центров исследований в области физики элементарных частиц. Тем не менее, несмотря на безупречную научную репутацию, организация регулярно становится объектом интернет-конспирологии.

Слухи о том, что в ЦЕРНе якобы открывают порталы в другие измерения или занимаются оккультной деятельностью, особенно усилились в 2016 году. Тогда в Сети появилось шуточное видео, снятое на территории комплекса, на котором якобы запечатлен ритуал человеческого жертвоприношения возле статуи Шивы.

Позднее представители ЦЕРНа пояснили, что ролик был несанкционированной инсценировкой и никто не пострадал. Тем не менее этот эпизод подогрел многолетние спекуляции вокруг экспериментов на коллайдере, превратив ЦЕРН в один из немногих современных научных центров, вокруг которого сложилась настоящая мистическая репутация — несмотря на отсутствие каких-либо доказательств подобных утверждений.

2. Санаторий Уэверли-Хиллз, США

Санаторий Уэверли-Хиллз, открытый в штате Кентукки в 1910 году, был построен для лечения больных туберкулезом во время одной из самых тяжелых эпидемий начала XX века.

Учреждение прославилось передовыми по тем временам методами лечения, а позже — так называемым «туннелем смерти», который, по преданию, использовался для незаметной транспортировки тел умерших пациентов.

Спустя десятилетия после закрытия больницы рассказы о призраках, теневых фигурах и необъяснимых голосах превратили Уэверли-Хиллз в одно из самых известных «мест с привидениями» в Америке.

Независимо от того, правдивы эти истории или нет, реальная история санатория достаточно мрачна сама по себе. Через его стены прошли тысячи пациентов, прежде чем появление антибиотиков резко сократило смертность от туберкулеза.

3. Остров Повелья, Италия

Остров Повелья расположен в Венецианской лагуне и с XVIII века использовался как карантинный пункт во время вспышек чумы.

Суда, прибывавшие в Венецию с подозрением на инфекционные заболевания, отправлялись сюда на изоляцию. Со временем остров стал ассоциироваться с болезнями, смертью и массовыми захоронениями. Позднее часть его территории заняло психиатрическое учреждение, которое впоследствии также было закрыто.

Сегодня Повелью нередко называют одним из самых «населенных призраками» островов мира. Местные легенды рассказывают о беспокойных духах, загадочных голосах и сверхъестественных явлениях, хотя проверить большинство подобных историй невозможно.

Несомненно лишь одно: история острова отражает многовековую борьбу человечества с одними из самых смертоносных эпидемий Европы.

4. Психиатрическая больница Транс-Аллегейни, США

Психиатрическая больница Транс-Аллегейни была построена в XIX веке в соответствии с так называемым планом Киркбрайда — влиятельной архитектурной концепцией организации лечебных учреждений для пациентов с психическими расстройствами.

На пике своей деятельности больница содержала тысячи пациентов, значительно превышая проектную вместимость. Со временем в ее историю вошли сообщения о переполненности, тяжелых условиях содержания и спорных методах лечения.

Сегодня огромный комплекс привлекает исследователей паранормальных явлений, которые сообщают о призраках, странных голосах и других необъяснимых феноменах. Хотя именно мистические истории сделали это место знаменитым, больница остается важным свидетельством эволюции психиатрии и истории институциональной медицины.

5. Государственная школа и больница Пеннхерст, США

Учреждение Пеннхерст было основано в Пенсильвании для ухода за людьми с интеллектуальными нарушениями и особенностями развития. Однако со временем проверки выявили серьезную переполненность и крайне тревожные условия содержания пациентов.

После закрытия комплекса заброшенные здания стали центром многочисленных легенд о привидениях и объектом телевизионных программ о сверхъестественном. Сообщения о странных звуках, призрачных силуэтах и необъяснимых происшествиях продолжают привлекать сюда посетителей.

Мрачная репутация Пеннхерста неразрывно связана с его документированной историей. Для многих историков этот объект служит напоминанием о том, как общество когда-то относилось к людям с инвалидностью и насколько часто существовавшая система не справлялась со своей задачей.

6. Беелиц-Хайльштеттен, Германия

Этот огромный больничный комплекс неподалеку от Берлина был открыт в конце XIX века как лечебница для больных туберкулезом. Позже здесь проходили лечение раненые солдаты обеих мировых войн.

Обширная территория, окруженная лесами и постепенно поглощаемая природой, превратила Беелиц-Хайльштеттен в один из самых узнаваемых заброшенных медицинских комплексов Европы. Его полуразрушенные коридоры и операционные вдохновили бесчисленное количество городских легенд, историй о призраках и расследований паранормальных явлений.

Сегодня часть комплекса восстановлена и открыта для посещения, однако его тревожный облик по-прежнему подпитывает слухи о том, что в его стенах может скрываться нечто необъяснимое.

7. Радар «Дуга» («Русский дятел»), Украина

Среди лесов неподалеку от Чернобыля возвышается одна из крупнейших радиолокационных конструкций, когда-либо созданных человеком. Советская система «Дуга» была частью загоризонтного комплекса раннего предупреждения, предназначенного для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет во время холодной войны.

Гигантская антенная решетка протянулась на сотни метров и поднималась примерно на 150 метров в высоту. С 1976 по 1989 год она излучала характерный повторяющийся сигнал, который принимали радиолюбители по всему миру.

Из-за характерного ритмичного стука система получила прозвище «Русский дятел».

Поскольку советские власти никогда публично не объясняли происхождение этих сигналов, вокруг объекта возникло множество домыслов. Радиолюбители и сторонники теорий заговора выдвигали самые разные версии — от экспериментов по управлению погодой и воздействию на сознание до испытаний секретных военных технологий.

Позже истинное назначение радара стало известно, однако его расположение рядом с Чернобылем, колоссальные размеры и десятилетия секретности по-прежнему поддерживают ореол загадочности вокруг одного из самых впечатляющих инженерных проектов эпохи холодной войны.

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