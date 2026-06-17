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Парадокс пустыни: Саудовская Аравия и ОАЭ массово импортируют песок для мегастроек

Саудовская Аравия импортирует песок. На первый взгляд это звучит как парадокс: страна, значительную часть территории которой занимают бескрайние песчаные пустыни, вынуждена закупать песок за рубежом.

Пустыня в Саудовской Аравии / © Getty Images

Саудовская Аравия заплатила около 140 тысяч долларов за импорт строительного песка из Австралии. В денежном выражении сумма невелика, однако сам факт этой торговли отражает гораздо более масштабное явление. Саудовская Аравия, располагающая одними из крупнейших песчаных пустынь на планете, не может использовать большую часть собственного песка для строительства. Причина проста: его зерна имеют неподходящую форму.

Тысячелетия воздействия ветра сделали их гладкими и округлыми, а такие частицы не обеспечивают необходимого сцепления с цементом. Для производства бетона нужен песок другого происхождения — из русел рек, озерных отложений, морского дна или карьеров, где частицы приобретают угловатую форму под воздействием воды и механического разрушения пород, а не ветра. Для государства, возводящего мегапроекты масштаба «Зеркальной линии», это означает, что даже огромные запасы песка оказываются «не тем песком», а импорт становится не случайностью, а структурной особенностью экономики.

С точки зрения материаловедения объяснение хорошо известно и довольно просто. Песчинки бывают самых разных форм в зависимости от условий их образования. Частицы, перенесенные реками, перекатывавшиеся в руслах потоков, измельченные ледниками или раздробленные в карьерах, обычно имеют шероховатую поверхность и острые грани. При уплотнении они сцепляются друг с другом подобно деталям неправильной формы и надежно связываются с цементным раствором, образуя прочный композитный материал.

Песок, переносимый ветром, ведет себя совершенно иначе. Каждое столкновение песчинок в воздухе, повторяющееся бесчисленное количество раз среди дюн, постепенно сглаживает их углы и выступы. Через тысячи лет такого естественного «шлифования» зерна становятся гладкими, почти сферическими и очень однородными по размеру. Под микроскопом они выглядят красиво. Для бетона же они практически бесполезны.

В профессиональной литературе поведение пустынного песка в бетонной смеси нередко сравнивают с шариками подшипника. Гладкие округлые частицы скользят друг относительно друга вместо того, чтобы сцепляться. Они плохо взаимодействуют с цементным камнем, оставляя в затвердевшем материале микроскопические пустоты и слабые зоны.

Бетон, изготовленный преимущественно из пустынного песка, легче растрескивается, требует большей массы для достижения той же прочности и хуже сохраняет свои свойства с течением времени. Для небольших сооружений такие недостатки еще могут быть приемлемыми. Для 200-этажного небоскреба или километрового моста — нет. Инженерам, отвечающим за саудовские мегапроекты, необходим песок, способный выполнять свою конструкционную функцию, а песок пустыни Руб-эль-Хали для этого не годится.

Строительный песок поступает в Саудовскую Аравию из ограниченного числа стран, располагающих значительными запасами песка водного происхождения и развитой экспортной инфраструктурой.

Одним из важнейших поставщиков является Австралия. Только в 2023 году Австралия экспортировала песок примерно на 273 миллиона долларов, став вторым крупнейшим экспортером этой продукции в мире. Среди постоянных покупателей — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Персидского залива.

Геологическая история Австралии, богатая речными системами, карьерами и ледниковыми отложениями, создала именно тот тип песка с остроугольными зернами, который необходим для производства бетона. Австралия его поставляет, страны Персидского залива — покупают.

На первый взгляд это кажется абсурдом, противоречащим здравому смыслу. Но на самом деле это закономерный результат процессов формирования песка.

Согласно анализу Gulf Good News за 2026 год, основанному на исследованиях Программы ООН по окружающей среде, для строительства небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае потребовалось около 330 тысяч кубометров бетона. Большая часть песчаного наполнителя была импортирована, поскольку местный пустынный песок не обеспечивал необходимой прочности конструкции.

Создание искусственного острова Пальма Джумейра в ОАЭ потребовало 94 миллиона кубометров морского песка, добытого в специально выбранных районах Персидского залива, где размер и свойства зерен соответствовали строительным требованиям. Даже для такого проекта нельзя было использовать окружающие пустынные пески.

Та же закономерность прослеживается по всему региону. Масштабное строительство требует угловатого песка. Местные пустыни не способны его предоставить. Поэтому источником становятся иностранные реки, карьеры и морские месторождения.

Согласно докладу «Песок и устойчивое развитие: важнейший ресурс для природы и развития» Программы ООН по окружающей среде, опубликованному в мае 2026 года, человечество ежегодно добывает около 50 миллиардов тонн песка и гравия. Для сравнения: в 1970 году этот показатель составлял лишь 9,6 миллиарда тонн.