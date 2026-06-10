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10 самых населенных островов в мире
Сотни миллионов людей по всему миру живут на островах. На инфографике показаны десять самых населенных островов планеты.
В мире существуют десятки государств, расположенных исключительно на одном или нескольких островах. При этом численность населения некоторых островов сопоставима, а то и превосходит численность населения многих континентальных государств.
Самый населенный остров в мире — Ява, принадлежащий Индонезии. На 132 тысячах квадратных километров проживает около 158 миллионов человек. Получается, население острова сопоставимо с населением России, однако площадь России составляет примерно 17 миллионов квадратных километров.
Еще один крупнейший остров Индонезии — Суматра, занимающая 473 тысячи квадратных километров. Там проживает более 60 миллионов человек. В общем рейтинге он занимает пятое место.
Второй по численности населения остров в мире принадлежит Японии. Площадь Хонсю составляет примерно 228 тысяч квадратных километров. Проживает там более 102 миллионов человек.
На третьем месте в рейтинге оказался остров Великобритания. На почти 230 тысячах квадратных километров проживает более 67 миллионов человек.
Филиппинам принадлежат два острова, которые входят в топ-10 — Лузон и Минданао. На них проживает около 64 миллионов человек и около 27 миллионов человек соответственно.
Остров Борнео (Калимантан) принадлежит сразу трем странам — Индонезии, Малайзии и Брунею. При этом Индонезии принадлежит примерно 73% всей территории острова.
Численность населения и площадь островов могут немного различаться в зависимости от источника. Это не влияет на общую картину и позволяет оценить примерное соотношение между самыми населенными островами мира.
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