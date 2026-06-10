Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Туманность с двойной звездой и причудливой формой: телескоп на Гавайях получил новый снимок NGC 1514

Специалисты Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США (NOIRLab) и Национального научного фонда США представили завораживающий снимок туманности NGC 1514, известной также как «Хрустальный шар». Изображение получено телескопом Gemini North, расположенным на вершине Маунакеа на Гавайях.

Туманность NGC 1514 / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA | Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Новый снимок выглядит совершенно иначе, чем изображение той же туманности, сделанное в прошлом году космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). Более того, он мало похож практически на любые другие фотографии космоса.

Изображение было получено в мае при помощи спектрографа Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS), установленного на Gemini North. Аппарат позволил рассмотреть структуру туманности с исключительной детализацией.

«Хрустальный шар» в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL), David Jones (IAC)

Если сравнить новый снимок с фотографией, сделанной инструментом MIRI телескопа «Джеймс Уэбб», различия становятся очевидными. На инфракрасном изображении JWST хорошо заметны концентрические кольца туманности и яркая розоватая область в центре. Однако на фотографии Gemini эти кольца практически исчезают. Причина заключается в том, что оба инструмента работают в разных диапазонах электромагнитного спектра. GMOS наблюдает объект в одних длинах волн, тогда как MIRI регистрирует среднее инфракрасное излучение. Кроме того, телескоп Уэбба способен видеть сквозь межзвездную пыль и газовые облака, которые остаются непрозрачными для наземного телескопа. Тем не менее оба изображения позволяют изучить загадочное сердце туманности — ее необычное центральное ядро.

Туманность NGC 1514 была открыта в 1790 году выдающимся немецко-британским астрономом Уильямом Гершелем. В то время объект выглядел как яркий светящийся шар, напоминающий планету. Именно поэтому Гершель назвал подобные объекты «планетарными туманностями». Сегодня известно, что никакого отношения к планетам они не имеют. До открытия NGC 1514 ученый полагал, что туманности представляют собой далекие скопления звезд, которые невозможно различить по отдельности. Однако уже через год он пересмотрел свое мнение. Яркая точка в центре туманности подсказала ему, что перед ним находится не звездное скопление, а иной тип космического объекта.

Современные наблюдения показали, что в центре NGC 1514 находятся сразу две звезды. Они образуют двойную систему и совершают полный оборот друг вокруг друга примерно за девять лет. Это самый продолжительный известный орбитальный период среди всех двойных звезд, обнаруженных внутри планетарных туманностей.

Особенность NGC 1514 заключается не только в ее двойной звездной системе.

Большинство планетарных туманностей имеют относительно гладкую и симметричную сферическую форму. «Хрустальный шар» выглядит иначе: его структура неоднородна, состоит из многочисленных уплотнений и асимметричных газовых слоев. По мнению астрономов, одна из звезд системы когда-то была в несколько раз массивнее Солнца. Приближаясь к финальной стадии своей эволюции, она сбросила внешние оболочки в окружающее пространство. Взаимодействие этой звезды с ее компаньоном сыграло решающую роль в формировании необычного облика туманности.

Туманность NGC 1514 остается одним из самых необычных объектов своего класса. Ее уникальная двойная звездная система, рекордно длинный орбитальный период и причудливая форма делают ее настоящей космической редкостью.