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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 июня, 17:29
Рейтинг: +233
Посты: 836

Бумажные против электронных: какие книги читают чаще в странах мира

С развитием технологий люди могут читать книги не только в бумажном, но и электронном формате. Инфографика сравнивает популярность электронных и печатных книг в разных странах мира.

Сообщество
# Инфографики
# книги
# страны
# чтение
Инфографика показывает оценочную долю населения в некоторых странах, которые в 2025 году приобрели электронную или печатную книгу / © Statista
Инфографика показывает оценочную долю населения в некоторых странах, которые в 2025 году приобрели электронную или печатную книгу / © Statista

По данным исследования Statista, в большинстве стран мира читатели все еще предпочитают бумажные книги, а не электронные. 

Среди стран, попавших в подборку, лишь жители Китая чаще покупали электронные книги, чем бумажные. В 2025 году там около 27% жителей купили электронную книгу по сравнению с 24% покупателей бумажных книг.

В Соединенных Штатах около 20% населения приобрели электронную книгу, при этом бумажную книгу купили 30% американцев. Схожая тенденция с электронными книгами наблюдается в Японии. Однако японцы активнее покупали бумажные книги — около 40%. 

Британцы также предпочитают бумажные книги. Практически каждый второй житель Великобритании приобрел в 2025 году бумажную книгу. Электронную книгу там купили чуть более 15% жителей.

В России растет популярность электронных книг, однако бумажные книги покупали несколько чаще. Так, по данным «Интерфакса», в 2025 году россияне купили 231 миллион экземпляров бумажных книг против 222 миллионов электронных книг. 

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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Лобачёв
Сергей Лобачёв
1 минута назад
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