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Бумажные против электронных: какие книги читают чаще в странах мира
С развитием технологий люди могут читать книги не только в бумажном, но и электронном формате. Инфографика сравнивает популярность электронных и печатных книг в разных странах мира.
По данным исследования Statista, в большинстве стран мира читатели все еще предпочитают бумажные книги, а не электронные.
Среди стран, попавших в подборку, лишь жители Китая чаще покупали электронные книги, чем бумажные. В 2025 году там около 27% жителей купили электронную книгу по сравнению с 24% покупателей бумажных книг.
В Соединенных Штатах около 20% населения приобрели электронную книгу, при этом бумажную книгу купили 30% американцев. Схожая тенденция с электронными книгами наблюдается в Японии. Однако японцы активнее покупали бумажные книги — около 40%.
Британцы также предпочитают бумажные книги. Практически каждый второй житель Великобритании приобрел в 2025 году бумажную книгу. Электронную книгу там купили чуть более 15% жителей.
В России растет популярность электронных книг, однако бумажные книги покупали несколько чаще. Так, по данным «Интерфакса», в 2025 году россияне купили 231 миллион экземпляров бумажных книг против 222 миллионов электронных книг.
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