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Самые глубокие, высокие и яркие: семь природных феноменов, которые превосходят другие чудеса планеты

От сияющих небес до величественных горных вершин — эти удивительные творения природы наглядно демонстрируют силы, которые формировали нашу планету на протяжении миллионов лет.

Гранд-Каньон / © Wikimedia Commons

Земля полна мест и явлений настолько впечатляющих, что порой они кажутся плодом фантазии. Полярные сияния, гигантские коралловые рифы, грандиозные каньоны, высочайшие горы и ревущие водопады — величайшие природные чудеса мира напоминают нам о невероятной мощи и разнообразии природы.

Существует множество списков природных чудес, однако именно эти семь объектов практически единодушно признаются выдающимися благодаря своим масштабам, красоте и уникальности.

Полярное сияние / © Wikimedia Commons

1. Полярное сияние

Полярное сияние — одно из самых завораживающих зрелищ на Земле.

Оно возникает, когда заряженные частицы, выбрасываемые Солнцем, сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы нашей планеты. В результате небо озаряется переливающимися волнами зеленого, розового, фиолетового и иногда красного света.

Каждое сияние уникально: узоры постоянно меняются, словно живут собственной жизнью. Наблюдаемое в высоких широтах в ясные темные ночи, это явление превращает само небо в грандиозную природную сцену.

2. Гранд-Каньон

Гранд-Каньон в американском штате Аризона — один из самых известных геологических памятников мира.

На протяжении миллионов лет воды реки Колорадо прорезали скальные породы, создавая гигантское ущелье и обнажая слой за слоем страницы древнейшей истории Земли.

Колоссальные размеры, отвесные стены и богатая палитра оттенков делают каньон удивительно изменчивым в течение дня. Особенно впечатляюще он выглядит на рассвете и закате, когда игра света и теней подчеркивает его невероятную глубину.

Большой Барьерный риф / © Wikimedia Commons

3. Большой Барьерный риф

У берегов Австралии раскинулся крупнейший коралловый рифовый комплекс на планете — Большой Барьерный риф. Он простирается на тысячи километров и состоит из множества рифов, островов и коралловых отмелей.

Под поверхностью океана скрывается удивительный мир, населенный кораллами, рыбами, морскими черепахами, акулами и бесчисленным количеством других видов. Этот риф не только поражает красотой, но и играет важнейшую экологическую роль, являясь одной из самых богатых морских экосистем Земли.

Его масштабы и биологическое разнообразие делают его настоящим сокровищем природы.

Бухта Рио-де-Жанейро / © Wikimedia Commons

4. Бухта Рио-де-Жанейро

Бухта Рио-де-Жанейро знаменита своим исключительным природным ландшафтом, где морские воды встречаются с крутыми горными склонами и гранитными вершинами.

Знаменитая гора Пан-ди-Асукар и окружающее побережье образуют вокруг города естественный амфитеатр.

Сочетание океана, скал и городской застройки создает один из самых живописных видов на Земле. Здесь география и красота сливаются воедино, образуя пейзаж, словно сошедший с экранов большого кино.

Эверест / © Wikimedia Commons

5. Эверест

Эверест — высочайшая вершина планеты над уровнем моря и одна из самых знаменитых гор в истории человечества.

Возвышаясь среди Гималаев, он стал символом стойкости, стремления к открытиям и величия природы.

Заснеженная вершина и суровые климатические условия делают гору одновременно прекрасной и грозной. Для альпинистов Эверест остается одним из самых сложных вызовов, а для остальных — впечатляющим напоминанием о том, насколько могущественной и величественной может быть Земля.

Парикутин / © Wikimedia Commons

6. Парикутин

Мексиканский вулкан Парикутин считается одним из самых необычных природных чудес, поскольку люди стали свидетелями его рождения.

В 1943 году на поле местного фермера неожиданно началось извержение. Из земли буквально на глазах вырос новый вулкан.

За короткое время сформировался полноценный вулканический конус, который полностью изменил окружающий ландшафт. В отличие от древних гор или рифов, формировавшихся тысячелетиями, Парикутин представляет собой редкий пример того, как природа создает новый геологический объект прямо на глазах человека.

Водопад Виктория / © Wikimedia Commons

7. Водопад Виктория

Водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, относится к числу крупнейших и самых мощных водопадов мира.

Воды реки Замбези обрушиваются в глубокое ущелье, образуя гигантскую водяную завесу и поднимая в воздух облака мельчайших брызг, заметные на многие километры вокруг.

Местное название водопада — «Гремящий дым» — удивительно точно передает его характер. Оглушительный рев воды и потрясающая красота пейзажа делают Викторию одним из самых незабываемых природных зрелищ на Земле.

Все семь этих природных чудес показывают, насколько разнообразными могут быть проявления величия природы. Одни существуют в небесах, другие высечены в камне, скрыты под толщей океанской воды или рождены огнем и водой. Но есть то, что объединяет их все: способность вызывать искреннее восхищение и чувство благоговения перед силами природы.