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Roman Markin
Roman Markin
8 июня, 20:05
Рейтинг: +340
Посты: 229

На стебле сняли момент выхода насекомого из «пенного дома»

На фото — нимфа пенницы, небольшого сосущего насекомого, которое прячется в пене на стеблях растений. Это не слюна и не слизь: пенистое укрытие она создает сама из переработанного растительного сока. Такая «пена» помогает не высохнуть, скрывает нимфу от хищников и защищает ее, пока она растет.

Сообщество
# насекомые
# природа
# растения
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# астероиды
# комета Борисова
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# межзвездная комета
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