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Доктор объяснил тренд в соцсетях, как картошка фри и кола снимают приступы мигрени

В социальных сетях набирает популярность необычный метод борьбы с приступом мигрени — с помощью картошки фри и кока-колы. Врач-невролог рассказала, почему этот метод иногда работает.

© Kamran Aydinov, magnific

Невролог Анастасия Войтенкова пояснила, что в кофе содержится около 80 миллиграммов кофеина. Картошка фри в свою очередь посыпана солью, а это — электролиты.

Также врач отметила, что картофель фри — это легко усваиваемые углеводы. Приступ мигрени бывает связан с чувством голода. В этом случае картофель помогает быстро поднять уровень глюкозы в крови.

Войтенкова отметила, что она обычно рекомендует своим пациентам магний и кофе. Также врач порекомендовала несколько способов, которые иногда могут снять приступ мигрени без таблеток.

Она посоветовала подержать ноги в тазу с теплой водой (40-42°C). Также иногда помогает приложить холод к вискам на 15 минут. Например, можно обернуть лед в тонкую ткань.

Во время приступа мигрени важно остаться в темноте и покое, убрав раздражители — телефон, свет и звуки. Также врач напомнила, что за точным диагнозом и лечением нужно обращаться к специалисту.