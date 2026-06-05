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Первый в мире 3D-принтер на базе башенного крана способен возводить бетонные высотки до 100 метров

Австралийская компания, специализирующаяся на робототехнике и технологиях 3D-печати, представила первый в мире строительный 3D-принтер, интегрированный в башенный кран. Новая система способна возводить здания высотой до 100 метров.

Строительный 3D-принтер для башенных кранов / © Luyten

Установка под названием Ascend разработана компанией Luyten из Мельбурна. Ее создатели рассчитывают, что технология позволит значительно ускорить и повысить эффективность строительства высотных сооружений, многоэтажных зданий и объектов инфраструктуры, а также станет важным шагом на пути к глубокой автоматизации строительной отрасли.

Новый 3D-принтер призван помочь в решении ряда острых проблем строительного сектора: нехватки рабочей силы, растущего спроса на жилье, давления на производительность и перерасхода строительных материалов. Система объединяет традиционную архитектуру башенного крана с роботизированной печатью бетоном, технологиями искусственного интеллекта и цифровыми строительными процессами.

Хотя различные варианты кранов существовали десятилетиями, первый современный башенный кран был создан в 1949 году немецким инженером и предпринимателем Хансом Либхерром. С тех пор такие машины стали неотъемлемой частью практически любой крупной строительной площадки.

Теперь компания намерена вывести их возможности на новый уровень, превратив башенные краны в роботизированные комплексы, способные самостоятельно возводить здания по цифровым моделям.

По данным компании, Ascend способен работать в радиусе до 45 метров и строить объекты высотой до 100 метров. На монтаж и ввод системы в эксплуатацию требуется всего один-два дня, что существенно сокращает сроки развёртывания оборудования на крупных строительных проектах.

В Luyten уверены, что новая разработка поможет решить сразу несколько ключевых задач отрасли. Благодаря автоматизации строительных процессов система способна значительно снизить зависимость от ручного труда.