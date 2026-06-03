Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полетам до конца года
Генеральный директор компании Blue Origin Дэйв Лимп заявил, что сверхтяжелая ракета New Glenn, которая менее недели назад была уничтожена в результате мощного взрыва на стартовой площадке во Флориде, должна вернуться к полетам до конца 2026 года.
По словам Лимпа, специалисты уже провели предварительное обследование стартового комплекса LC-36A на мысе Канаверал и получили обнадеживающие результаты.
«Теперь, когда мы получили доступ к стартовой площадке и монтажно-интеграционному комплексу, можем поделиться хорошими новостями. Резервуары для кислорода, жидкого водорода и сжиженного природного газа находятся в хорошем состоянии. Это большая удача, поскольку изготовление такого оборудования занимает очень много времени. Водонапорная башня также не пострадала», — написал Лимп в социальной сети X.
Одним из важнейших последствий аварии стало уничтожение гигантского транспортера-установщика, который доставлял ракету из сборочного ангара на стартовый стол и поднимал ее в вертикальное положение. Однако в компании заявили, что не собираются восстанавливать эту конструкцию.
По словам Лимпа, инженеры уже некоторое время разрабатывали альтернативную вертикальную схему обслуживания ракеты. После аварии Blue Origin решила полностью перейти на нее.
Blue Origin также подтвердила намерение восстановить существующую площадку LC-36A, предназначенную для текущей версии New Glenn с конфигурацией «7×2» (семь двигателей на первой ступени и два на второй).
Ранее рассматривалась возможность сосредоточиться на строительстве новой площадки LC-36B, рассчитанной на более мощную будущую модификацию ракеты «9×4». Однако теперь компания делает ставку на максимально быстрое восстановление уже имеющейся инфраструктуры.
Заявление Лимпа отвечает на главный вопрос, возникший после аварии: намерена ли компания быстро возвращать ракету в строй или пересмотрит свои планы. Судя по всему, руководство выбрало первый вариант. Однако сроки, о которых говорит Blue Origin, выглядят крайне оптимистично.
Стартовая площадка LC-36A получила серьезные повреждения и требует масштабной реконструкции — от бетонных оснований до сложных инженерных систем. Многие компоненты имеют длительные сроки изготовления, а сама компания исторически не отличалась высокой скоростью реализации проектов. По оценкам источников в отрасли, более реалистичным выглядит срок восстановления от 12 до 18 месяцев. Если этот прогноз окажется верным, последствия могут выйти далеко за рамки самой Blue Origin.
Лимп не раскрыл официальную причину взрыва. По предварительным оценкам специалистов, наиболее вероятным сценарием считается отказ одного из двигателей первой ступени во время огневых испытаний на стартовой площадке. Предполагается, что это привело к разрушению первой, а затем и второй ступени ракеты. Однако аналитики отмечают, что именно этот аспект вызывает меньше всего опасений. Семейство двигателей BE-4 уже имеет хорошую репутацию. Они используются как на New Glenn, так и на ракете Vulcan Centaur, продемонстрировав высокую надежность в предыдущих полетах. Поэтому инженеры, вероятно, смогут достаточно быстро выявить техническую причину аварии и устранить ее.
Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
В популярной литературе сверхмассивные черные дыры чаще всего представляют как разрушители звезд и планет. Авторы новой работы попробовали рассчитать, что на самом деле происходит в окрестностях таких объектов и пришли к противоположному выводу.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Декабря, 2015
Топ удивительных разработок 2015 года
14 Октября, 2019
Стимул-реакция: самые громкие психологические эксперименты
26 Апреля, 2016
Дрон-рейсинг: лицо спорта будущего
13 Марта, 2017
Город на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии