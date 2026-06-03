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Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полетам до конца года

Генеральный директор компании Blue Origin Дэйв Лимп заявил, что сверхтяжелая ракета New Glenn, которая менее недели назад была уничтожена в результате мощного взрыва на стартовой площадке во Флориде, должна вернуться к полетам до конца 2026 года.

Ракета New Glenn / © Blue Origin

По словам Лимпа, специалисты уже провели предварительное обследование стартового комплекса LC-36A на мысе Канаверал и получили обнадеживающие результаты.

«Теперь, когда мы получили доступ к стартовой площадке и монтажно-интеграционному комплексу, можем поделиться хорошими новостями. Резервуары для кислорода, жидкого водорода и сжиженного природного газа находятся в хорошем состоянии. Это большая удача, поскольку изготовление такого оборудования занимает очень много времени. Водонапорная башня также не пострадала», — написал Лимп в социальной сети X.

Одним из важнейших последствий аварии стало уничтожение гигантского транспортера-установщика, который доставлял ракету из сборочного ангара на стартовый стол и поднимал ее в вертикальное положение. Однако в компании заявили, что не собираются восстанавливать эту конструкцию.

По словам Лимпа, инженеры уже некоторое время разрабатывали альтернативную вертикальную схему обслуживания ракеты. После аварии Blue Origin решила полностью перейти на нее.

Blue Origin также подтвердила намерение восстановить существующую площадку LC-36A, предназначенную для текущей версии New Glenn с конфигурацией «7×2» (семь двигателей на первой ступени и два на второй).

Ранее рассматривалась возможность сосредоточиться на строительстве новой площадки LC-36B, рассчитанной на более мощную будущую модификацию ракеты «9×4». Однако теперь компания делает ставку на максимально быстрое восстановление уже имеющейся инфраструктуры.

Заявление Лимпа отвечает на главный вопрос, возникший после аварии: намерена ли компания быстро возвращать ракету в строй или пересмотрит свои планы. Судя по всему, руководство выбрало первый вариант. Однако сроки, о которых говорит Blue Origin, выглядят крайне оптимистично.

Стартовая площадка LC-36A получила серьезные повреждения и требует масштабной реконструкции — от бетонных оснований до сложных инженерных систем. Многие компоненты имеют длительные сроки изготовления, а сама компания исторически не отличалась высокой скоростью реализации проектов. По оценкам источников в отрасли, более реалистичным выглядит срок восстановления от 12 до 18 месяцев. Если этот прогноз окажется верным, последствия могут выйти далеко за рамки самой Blue Origin.

Лимп не раскрыл официальную причину взрыва. По предварительным оценкам специалистов, наиболее вероятным сценарием считается отказ одного из двигателей первой ступени во время огневых испытаний на стартовой площадке. Предполагается, что это привело к разрушению первой, а затем и второй ступени ракеты. Однако аналитики отмечают, что именно этот аспект вызывает меньше всего опасений. Семейство двигателей BE-4 уже имеет хорошую репутацию. Они используются как на New Glenn, так и на ракете Vulcan Centaur, продемонстрировав высокую надежность в предыдущих полетах. Поэтому инженеры, вероятно, смогут достаточно быстро выявить техническую причину аварии и устранить ее.