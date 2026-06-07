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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 июня, 08:43
Рейтинг: +908
Посты: 2008

Топ-10 крупнейших футбольных стадионов мира

Десять крупнейших футбольных арен расположены на пяти континентах и отражают более века истории спортивного строительства. Одни создавались исключительно для футбола, другие предназначались для совершенно иных видов спорта, но впоследствии стали площадками для самых значимых футбольных событий мира.

Сообщество
# рекорды
# спорт
# строительство
# футбол
Стадион Первого мая / © BGStock72 / Shutterstock
Стадион Первого мая / © BGStock72 / Shutterstock

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, состоится на стадионе, занимающем восьмое место в этом списке.

1. Стадион Первого мая, КНДР

Вместимость: около 114 000 зрителей.

Расположенный на острове Рунгра посреди реки Тэдонган в Пхеньяне, стадион был открыт 1 мая 1989 года — в Международный день трудящихся.

Официально власти КНДР по-прежнему заявляют вместимость в 150 тысяч человек, однако после реконструкции 2014 года, когда длинные ряды скамеек заменили индивидуальными креслами, реальная вместимость сократилась примерно до 114 тысяч зрителей.

Арена занимает территорию более 20 гектаров. Ее знаменитая крыша образована шестнадцатью гигантскими арками, напоминающими лепестки магнолии или раскрытый парашют. Высота сооружения достигает 60 метров.

Сегодня стадион используется главным образом для массовых представлений «Ариран» и государственных мероприятий. Международные футбольные матчи здесь проходят крайне редко.

Мичиганский стадион / © Wirestock Creators / Shutterstock
Мичиганский стадион / © Wirestock Creators / Shutterstock

2. Мичиганский стадион, США

Вместимость: 107 601 зритель.

Знаменитый «Большой дом» в Анн-Арборе является крупнейшим стадионом Западного полушария. Построенный в 1927 году для команды Michigan Wolverines, он первоначально вмещал 72 тысячи человек. После нескольких расширений вместимость превысила 107 тысяч.

Несмотря на то что арена предназначена прежде всего для американского футбола, именно здесь был установлен рекорд посещаемости футбольного матча в США. 2 августа 2014 года игру между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» посетили 109 318 зрителей.

Spotify Camp Nou / © Yuri Turkov / Shutterstock
Spotify Camp Nou / © Yuri Turkov / Shutterstock

3. Spotify Camp Nou, Испания

Планируемая вместимость: 105 000 зрителей.

Домашняя арена FC Barcelona переживает крупнейшую реконструкцию в истории европейского футбола.

Оригинальный стадион, открытый в 1957 году, вмещал почти 100 тысяч зрителей. В рамках проекта модернизации стоимостью около 1,5 миллиарда евро его вместимость увеличат до 105 тысяч человек.

На время работ «Барселона» проводила домашние матчи на олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. После завершения реконструкции арена вновь станет крупнейшим футбольным стадионом Европы.

Мельбурнский крикетный стадион  / © Nils Versemann / Shutterstock
Мельбурнский крикетный стадион  / © Nils Versemann / Shutterstock

4. Мельбурнский крикетный стадион, Австралия

Вместимость: 100 024 зрителя.

Хотя эта арена известна прежде всего как центр австралийского крикета, она регулярно принимает и футбольные матчи. Стадион ведет свою историю с 1853 года, что делает его одним из старейших действующих спортивных сооружений мира. Здесь проходили футбольные соревнования Олимпийских игр 1956 года, матчи сборной Австралии и встречи отборочных турниров чемпионатов мира.

FNB Stadium / © Wikipedia
FNB Stadium / © Wikipedia

5. FNB Stadium, Южная Африка

Вместимость: 94 736 зрителей.

Более известный как Soccer City, этот стадион стал символом чемпионата мира 2010 года. Именно здесь 11 июля 2010 года сборная Испании победила Нидерланды в финале мирового первенства благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

Арена имеет огромное значение не только для спорта. Здесь после освобождения из тюрьмы выступил Nelson Mandela, а спустя годы на том же стадионе прошла его мемориальная церемония.

Rose Bowl  / © Wikipedia
Rose Bowl  / © Wikipedia

6. Rose Bowl, США

Вместимость: 92 542 зрителя.

Открытый в 1922 году стадион Rose Bowl считается одним из самых знаковых футбольных объектов Северной Америки. Здесь состоялись: финал чемпионата мира 1994 года, олимпийский футбольный финал 1984 года и финал женского чемпионата мира 1999 года. Особенно памятным стал финал женского мундиаля, в котором сборная США победила Китай в серии пенальти.

Wembley Stadium / © Wikipedia
Wembley Stadium / © Wikipedia

7. Wembley Stadium, Англия

Вместимость: 90 000 зрителей.

Лондонский «Уэмбли» — главный футбольный стадион Англии и один из самых узнаваемых спортивных объектов мира. Современная арена была построена на месте старого стадиона и открылась в 2007 году. Ее визитной карточкой стала гигантская стальная арка длиной 133 метра, поддерживающая большую часть крыши.

На «Уэмбли» регулярно проходят: финалы Кубка Англии, матчи сборных Англии, финалы еврокубков и решающие встречи крупных международных турниров.

Estadio Azteca / © Wikipedia
Estadio Azteca / © Wikipedia

8. Estadio Azteca, Мексика

Вместимость: 87 523 зрителя (около 90 000 после реконструкции).

Открытый в 1966 году стадион «Ацтека» остается одной из легендарных арен мирового футбола.

Именно здесь проходили: финал чемпионата мира 1970 года, финал чемпионата мира 1986 года,  знаменитые матчи Диего Марадоны против Англии, в которых появились голы «Рука Бога» и «Гол столетия».

Национальный стадион Букит Джалил  / © Wikipedia
Национальный стадион Букит Джалил  / © Wikipedia

9. Национальный стадион Букит Джалил, Малайзия

Вместимость: 87 411 зрителей.

Крупнейший стадион Юго-Восточной Азии был построен в Куала-Лумпуре к Играм Содружества 1998 года. Он является домашней ареной сборной Малайзии и регулярно собирает полные трибуны на матчах региональных турниров. Кроме спорта стадион известен как одна из крупнейших концертных площадок Азии.

Стадион Борг-эль-Араб  / © Wikipedia
Стадион Борг-эль-Араб  / © Wikipedia

10. Стадион Борг-эль-Араб, Египет

Вместимость: 86 000 зрителей.

Этот стадион, расположенный неподалеку от Александрии, был построен в 2007 году при участии инженерных подразделений египетской армии. Он считается крупнейшим стадионом Египта и вторым по вместимости на африканском континенте после FNB Stadium.

Инфраструктура арены впечатляет не меньше ее размеров: парковки рассчитаны на пять тысяч автомобилей и двести автобусов, а более сотни электронных входов позволяют быстро заполнять и освобождать трибуны.

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