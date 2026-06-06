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Крупнейшие нефтяные катастрофы в истории

Разлив нефти — это любое попадание жидких нефтепродуктов в окружающую среду. Однако крупнейшие аварии в истории выходят далеко за рамки обычных экологических происшествий. В некоторых случаях объем вылившейся нефти был настолько велик, что им можно было бы заполнить трюмы десятков супертанкеров.

Покрытый после разлива нефтью пеликан, которого очищают экологи / © Getty Images

Ниже представлены десять крупнейших нефтяных катастроф, расположенных по объему выбросов — от гигантского разлива во время войны в Персидском заливе в 1991 году до аварии танкера Amoco Cadiz у берегов Бретани в 1978 году.

Следует учитывать, что оценки объемов разливов нередко различаются: аварии на большой глубине или в труднодоступных районах сложно измерить с высокой точностью. В статье использованы наиболее распространенные современные оценки, основанные на данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Международной федерации владельцев танкеров и научных исследованиях.

1. Разлив нефти во время войны в Персидском заливе

Январь 1991 года, Персидский залив.

Крупнейший нефтяной разлив в истории человечества произошел намеренно.

С 19 по 28 января 1991 года, во время операции «Буря в пустыне», иракские войска под руководством Саддама Хусейна открыли клапаны нефтяного терминала Sea Island у побережья Кувейта и организовали сброс нефти из нескольких танкеров, терминалов и трубопроводов в северную часть Персидского залива.

Цель была военной: создать препятствие для возможной морской высадки американских подразделений и осложнить действия кораблей международной коалиции.

Точные масштабы катастрофы остаются предметом споров. По различным оценкам, в море попало от четырех до 11 миллионов баррелей нефти. Наиболее часто приводится цифра около восьми миллионов баррелей.

Образовавшееся нефтяное пятно распространилось на площадь около 10 тысяч квадратных километров. В отдельных районах у побережья Саудовской Аравии толщина нефтяной пленки достигала десяти сантиметров. Загрязнению подверглось около 640 километров береговой линии. Особенно серьезно пострадали морские черепахи, дюгони, бакланы и местные креветочные промыслы.

Во время очистных работ удалось собрать лишь около миллиона баррелей нефти. Остальная часть испарилась, подверглась естественному разложению либо осела в донных отложениях Персидского залива, где ее следы обнаруживаются до сих пор.

2. Deepwater Horizon

Апрель – сентябрь 2010 года, Мексиканский залив.

Катастрофа на платформе Deepwater Horizon считается крупнейшим случайным морским разливом нефти в мировой истории. 20 апреля 2010 года из скважины Макондо, расположенной на глубине около полутора километров, произошел выброс метана под высоким давлением. Газ прорвался через недавно установленную цементную пробку, поднялся на платформу и воспламенился.

Взрыв унес жизни одиннадцати работников, еще семнадцать получили ранения. Через два дня буровая платформа затонула.

После ее гибели нефть продолжала бесконтрольно поступать из скважины в течение 87 суток. Лишь 15 июля утечку удалось остановить, а полностью герметизированной скважину признали 19 сентября.

По данным Федерального суда США объем выброса составил не менее 3,19 миллиона баррелей нефти. Некоторые исследования называют еще более высокую цифру — до 4,9 миллиона баррелей.

Загрязнение затронуло примерно 2100 километров побережья Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды.

Компания BP и ее подрядчик Transocean были признаны виновными в грубой халатности. В 2016 году BP согласилась выплатить 20,8 миллиарда долларов компенсаций — крупнейшее экологическое урегулирование в истории Соединённых Штатов. Даже спустя годы после ликвидации аварии остатки нефти продолжали выбрасываться на побережье Мексиканского залива.

3. Ixtoc I

Июнь 1979 — март 1980 года, залив Кампече.

До катастрофы Deepwater Horizon именно авария на скважине Ixtoc I считалась крупнейшим случайным нефтяным разливом в истории. 3 июня 1979 года государственная мексиканская нефтяная компания Pemex потеряла контроль над разведочной скважиной в заливе Кампече, примерно в ста километрах от города Сьюдад-дель-Кармен.

Во время бурения произошло падение давления, после чего противовыбросовое оборудование не сработало должным образом. Газ достиг поверхности, воспламенился от двигателей буровой установки, и платформа вскоре обрушилась.

Для ликвидации аварии потребовалось почти десять месяцев. Скважину удалось окончательно заглушить только 23 марта 1980 года с помощью специальных разгрузочных скважин. За это время в море попало около трех миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно распространилось более чем на 2800 квадратных километров. Загрязнение достигло западного побережья полуострова Юкатан и даже южных районов Техаса. Особенно серьезный ущерб был нанесен креветочному промыслу и туристическим пляжам.

Интересно, что Pemex отказалась выплачивать компенсации пострадавшим в США, сославшись на государственный иммунитет. Этот случай оказал значительное влияние на дальнейшее развитие международного законодательства, регулирующего трансграничные нефтяные катастрофы.

4. Atlantic Empress

Июль 1979 года, Карибское море.

Спустя всего три недели после начала аварии Ixtoc I мир столкнулся еще с одной масштабной нефтяной катастрофой. 19 июля 1979 года супертанкер Atlantic Empress, следовавший под греческим флагом, столкнулся в густом тумане с танкером Aegean Captain примерно в 30 километрах от острова Тобаго. Оба судна загорелись. В результате аварии погибли двадцать шесть моряков.

На борту Atlantic Empress находилось около 287 тысяч тонн нефти. Судно горело почти две недели, после чего 3 августа затонуло на глубине около 600 метров. Большая часть нефти сгорела во время пожара, благодаря чему удалось избежать серьезного загрязнения берегов. Тем не менее именно Atlantic Empress остается крупнейшей в истории аварией нефтяного танкера по объему потерянного груза.

5. Мингбулакское месторождение

Март 1992 года, Узбекистан.

Крупнейший наземный разлив нефти в истории произошел 2 марта 1992 года на месторождении Мингбулак в Ферганской долине на востоке Узбекистана. На скважине № 5 произошел мощный выброс нефти, который вскоре привел к пожару. Огонь бушевал почти два месяца, а скважина все это время продолжала выбрасывать нефть. Общий объем утечки оценивается примерно в 285 тысяч тонн.

Поскольку авария произошла в удаленной засушливой местности, большая часть нефти не попала в водоемы, а впиталась в почву. Тем не менее были загрязнены грунтовые воды, а особенности рельефа серьезно затруднили ликвидацию последствий.

Хотя катастрофу в Мингбулаке нередко исключают из списков крупнейших нефтяных аварий из-за ее наземного характера, по объему выбросов она занимает одно из первых мест в мировой истории.

6. Авария на трубопроводе в Коми

Август – октябрь 1994 года, Россия.

Разлив нефти в Республике Коми считается одной из крупнейших и одновременно наименее изученных экологических катастроф конца XX века. Трубопровод компании «Коминефть» начал давать утечки еще в феврале 1994 года. Чтобы сдержать распространение нефти, вокруг мест повреждений были возведены временные земляные дамбы. Однако 1 октября сильные дожди разрушили эти сооружения. Скопившаяся нефть хлынула в реку Колву — приток Печоры, которая впадает в Баренцево море.

Официальные оценки говорят примерно о 79 тысячах тонн нефти.

В результате загрязнению подверглись около 186 квадратных километров тундры, болот и лугов. Для арктических экосистем такие аварии особенно опасны. Низкие температуры и короткий вегетационный период значительно замедляют процессы естественного восстановления природы. Позже выяснилось, что трубопровод был построен еще в 1975 году и к моменту аварии находился в крайне изношенном состоянии.

7. Платформа месторождения Новруз

1983 год, Персидский залив.

Катастрофа на нефтяном месторождении Новруз стала прямым следствием ирано-иракской войны. 10 февраля 1983 года нефтяной танкер столкнулся с морской платформой, из-за чего конструкция получила серьезные повреждения и начала выбрасывать нефть.

Ликвидация аварии оказалась практически невозможной. Платформа находилась в зоне боевых действий, а любые ремонтные работы подвергались риску атак. В марте иракская авиация нанесла удар по объекту, вызвав масштабный пожар. Окончательно остановить утечку удалось лишь в сентябре.

За это время в окружающую среду попало около 260 тысяч тонн нефти, что делает Новруз одной из крупнейших нефтяных катастроф Ближнего Востока после событий войны в Персидском заливе 1991 года.

Во время попыток взять ситуацию под контроль погибли одиннадцать человек. Большинство из них стали жертвами боевых действий, а не самой аварии.

8. ABT Summer

Май 1991 года, Атлантический океан у берегов Анголы.

Супертанкер ABT Summer, перевозивший иранскую нефть в Роттердам, находился примерно в 1300 километрах от побережья Анголы, когда 28 мая 1991 года на его борту произошел мощный взрыв.

Причина происшествия так и осталась неизвестной. Среди возможных версий рассматривались электрический разряд, ошибки при работе с грузовыми танками и усталостные повреждения корпуса. Судно горело трое суток и затонуло 1 июня. Погибли пять членов экипажа. В море оказалось около 260 тысяч тонн нефти.

К счастью, удаленность места аварии от берегов существенно ограничила экологический ущерб для прибрежных районов. Однако последствия для экосистем открытого океана до сих пор трудно оценить.

9. Castillo de Bellver

Август 1983 года, Южная Африка.

Испанский танкер Castillo de Bellver загорелся 6 августа 1983 года примерно в 110 километрах от Кейптауна. На борту находилось около 252 тысяч тонн нефти, доставляемой из Персидского залива. Пламя быстро охватило грузовые танки. Вскоре корпус судна раскололся надвое.

Кормовая часть с примерно 100 тысячами тонн нефти затонула на большой глубине. Носовая часть некоторое время дрейфовала, после чего военно-морские силы ЮАР затопили ее с помощью взрывчатки. Общий объем разлива составил около 250 тысяч тонн нефти.

Большая часть нефтепродуктов испарилась или рассеялась в открытом море, не достигнув берега. Однако значительное количество нефти осталось внутри затонувших частей судна и до сих пор рассматривается как потенциальный источник загрязнения.

Катастрофа сыграла важную роль в ужесточении международных требований к конструкции нефтяных танкеров.

10. Amoco Cadiz

Март 1978 года, побережье Бретани.

До появления более поздних катастроф авария танкера Amoco Cadiz считалась крупнейшим нефтяным разливом в мире. 16 марта 1978 года судно, перевозившее около 220 тысяч тонн нефти из Ирана и Саудовской Аравии, потеряло управление во время сильного шторма в проливе Ла-Манш. Лишенный возможности маневрировать танкер вынесло на скалы у берегов французской Бретани.

В течение следующих двух недель судно постепенно разрушалось под ударами волн, выпуская в море весь груз. Около 360 километров побережья оказалось покрыто нефтью. Особенно сильно пострадали устричные фермы, рыболовство и добыча моллюсков.

Катастрофа привела к беспрецедентной гибели морских птиц. Подтвержденное число погибших превысило двадцать тысяч особей, однако реальные потери, вероятно, были значительно выше.

Судебные разбирательства по делу продолжались четырнадцать лет и завершились лишь в 1992 году выплатой компенсации в размере 200 миллионов долларов. Это дело до сих пор считается одним из важнейших прецедентов в международном морском праве.