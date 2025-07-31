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Китайские ученые обвинили американскую компанию в создании «орбитальных мин»

Группа исследователей из Китайской академии наук раскритиковала крупнейший в мире флот спутников Dove компании Planet Labs, предназначенных для дистанционного получения изображений Земли, назвав эти кубсаты (сверхмалые аппараты) «орбитальными минами», которые угрожают безопасности космических операций.

Космический мусор / © ESA

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), китайские ученые, проанализировав движение аппаратов группировки Dove компании Planet Labs, которая с 2013 года запустила сотни спутников, обнаружили, что к началу июля более 80% из 662 кубсатов Dove сошли с орбиты. Это вызвало опасения по поводу их неконтролируемого возвращения в атмосферу и возможных столкновений.

Они также отметили, что более 100 спутников Dove, зарегистрированных в общедоступных базах данных, включая сайт отслеживания Космических сил США, получили неверные идентификационные коды и не имели орбитальных данных.

Несмотря на то, что созвездие Dove преобразило индустрию наблюдений Земли благодаря своим недорогим аппаратам, оно, по словам исследователей, может превратить низкую околоземную орбиту в «минное поле».

Запускаемые большими партиями и не оснащенные бортовыми двигателями, спутники Dove находятся на высоте от 300 до 500 километров и не могут маневрировать, чтобы избежать столкновений. Исследователи отметили, что из-за небольшого размера их также трудно отслеживать, добавив, что многие из аппаратов продолжают находиться на орбите длительное время после прекращения работы.

Согласно данным китайских специалистов, по состоянию на 2025 год из более чем 600 запущенных Planet Labs спутников Dove около 150 остаются активными, еще 150 выведены из эксплуатации, но по-прежнему находятся на орбите, а около 250 уже вернулись в атмосферу Земли и сгорели.