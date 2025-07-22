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Циклон с рекордными дождями над Москвой попал в объектив спутников «Роскосмоса»

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» опубликовала снимки циклона с рекордными ливнями над Москвой, сделанные аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М».

Циклон с рекордными дождями над Москвой попал в объектив спутников «Роскосмоса» / © «Роскосмос»

Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, 21 июля 2025 года стало самым дождливым днем в столице России с 1879-го года. В Москве на ВДНХ сумма осадков составила 21 миллиметр, а за сутки — 49 миллиметров.

Этот день стал единственным случаем, когда сильные июльские дожди носили не локальный характер, а охватили всю территорию столицы.

© «Роскосмос»