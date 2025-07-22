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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
22 июля, 06:59
Рейтинг: +1037
Посты: 2294

Циклон с рекордными дождями над Москвой попал в объектив спутников «Роскосмоса»

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» опубликовала снимки циклона с рекордными ливнями над Москвой, сделанные аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М».

Сообщество
# дождь
# Москва
# Роскосмос
# спутники
Циклон с рекордными дождями над Москвой попал в объектив спутников «Роскосмоса» / © «Роскосмос» 
Циклон с рекордными дождями над Москвой попал в объектив спутников «Роскосмоса» / © «Роскосмос» 

Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, 21 июля 2025 года стало самым дождливым днем в столице России с 1879-го года. В Москве на ВДНХ сумма осадков составила 21 миллиметр, а за сутки — 49 миллиметров.

Этот день стал единственным случаем, когда сильные июльские дожди носили не локальный характер, а охватили всю территорию столицы.

© «Роскосмос»
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Психологи объяснили, почему некоторые люди могут стремиться к саморазрушению

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# молоко
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Rinat Bagoutdinov
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Gregory, есть полуостров в НЗ, куда не долетит. Это будет.., это будет... east cape lighthouse и местечки tikitiki и te araroa ))

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Максим Блинов
3 часа назад
Михаил, Вы думаете наш мир был таким задуман?

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Дмитрий Скрипач
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Печаль...

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Федя Голицын
4 часа назад
Очень жалко мышу

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Х.Б.
5 часов назад
Инженеры бы их гавёными палками били бы за такие "идеи". Потому что нарисовать "красивое" здание это одно а спроектировать и построить это другое.

LYX arkitekter показало, как бы выглядело самое высокое здание на Земле в исполнении именитых архитекторов

Кирилл Тим
5 часов назад
Помидор, как ты можешь быть в топе если нагляжнл показал отсуцвите лидерства и социального влияния )) Или у тебя только анал мышление 😄

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ВЕСЁЛЫЙ ГНОМиК
6 часов назад
Что несёт за чушь автор??? Полёвка 23 см??? Это что монстр???

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Имя Фамилия
8 часов назад
На самом деле мышка сейчас находится в состоянии эйфории. Она возомнила себя суперменом (супермаусом?) и думает, что обрела суперспособность

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Имя Фамилия
9 часов назад
polyna_, точно! Как хорошо, что остались разумные люди на этом(й) научпопе. :-)

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

polyna_ devi
9 часов назад
На самом деле, наш мозг дорисовывает испуг на мордочке полёвки, награждая её эмоциями, какие бы испытал сам человек в сложившейся ситуации.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Михаил Силенков
9 часов назад
Видя ужас и обеченность в глазах мышонка, понимаешь, что с этим Миром что-то не так и что наш Мир придумал кто-то очень злой жестокий и беспощадный.

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Лена Орлова
9 часов назад
Приятного аппетита, Птичка😘 Умничка👍

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Кseния Yar
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Грустно 😞

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Нелли Крошкина
10 часов назад
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Помидор Томатный
11 часов назад
Я в топе как всегда. Можете не благодарить. Глотайте пыль глупцы😘

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