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Олег Гончар
Олег Гончар
21 июля, 09:40
Рейтинг: +671
Посты: 2038

Фотограф запечатлел момент столкновения истребителя Eurofighter Typhoon с птицей

Ежегодно десятки тысяч птиц сталкиваются с самолетами, но лишь немногие из них попадают в объективы фотокамер. На авиашоу Aire 25 в Испании Хавьер Алонсо де Медина Сальгеро сделал несколько детальных изображений именно такого инцидента, в котором участвовал истребитель EF2000 Eurofighter Typhoon ВВС Испании.

Сообщество
# авиация
# птицы
# фотографии
Птица до столкновения с истребителем Eurofighter Typhoon / © Javier Alonso de Medina Salguero
Птица до столкновения с истребителем Eurofighter Typhoon / © Javier Alonso de Medina Salguero

Несмотря на небольшой размер серебристой чайки, сила удара была колоссальна: часть фонаря кабины истребителя разлетелась на куски. После столкновения истребитель покинул авиашоу и направился на близлежащую авиабазу Сан-Хавьер.

Столкновение истребителя Eurofighter Typhoon с птицей / © Javier Alonso de Medina Salguero
Столкновение истребителя Eurofighter Typhoon с птицей / © Javier Alonso de Medina Salguero
Столкновение истребителя Eurofighter Typhoon с птицей / © Javier Alonso de Medina Salguero
Столкновение истребителя Eurofighter Typhoon с птицей / © Javier Alonso de Medina Salguero
Истребитель Eurofighter Typhoon после столкновения с птицей / © Javier Alonso de Medina Salguero
Истребитель Eurofighter Typhoon после столкновения с птицей / © Javier Alonso de Medina Salguero
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