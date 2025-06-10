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Американские авиадиспетчеры откажутся от Windows 95 и дискет для управления воздушным движением

Исполняющий обязанности руководителя Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Крис Рошело сообщил членам Палаты представителей, что ведомство планирует заменить устаревшие системы управления воздушным движением, которые до сих пор полагаются на дискеты и компьютеры с операционной системой Windows 95.

Командно-диспетчерский пункт / © Getty Images

Как оказалось, большинство командно-диспетчерских пунктов и объектов управления воздушным движением США работают с технологией, от которой отказались многие ведущие страны.

Некоторые американские диспетчеры сегодня используют бумажные ленты регистрации полета для отслеживания перемещений самолетов и передачи данных между системами с помощью дискет, в то время как их компьютеры функционируют под управлением операционной системы Windows 95 компании Microsoft.

Хотя старые системы могли непреднамеренно защитить управление воздушным движением от масштабных сбоев, таких как сбой CloudStrike, нарушивший работу современных компьютерных систем по всему миру в 2024 году, представители FAA заявили, что 51 из 138 систем неработоспособны из-за устаревших функций и отсутствия запасных частей.