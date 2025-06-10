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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +1024
Посты: 2241

Европейцы построят собственный луноход 

Европейское космическое агентство (ESA) заключило контракт с люксембургской компанией ispace EUROPE на разработку лунохода. Он будет изучать поверхность естественного спутника Земли.

Сообщество
# ispace
# космос
# Луна
# луноходы
Рендер лунохода MAGPIE / ©  ESA / P. Carril 
Рендер лунохода MAGPIE / ©  ESA / P. Carril 

Новый аппарат, который создадут по программе Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration (MAGPIE), будет изучать содержание водяного льда в приполярных районах Луны.

Каких-либо подробностей об оборудовании и сроках запуска MAGPIE нет. Однако MAGPIE описывают как «луноход среднего размера».

На разработку концепта аппарата, его полезной нагрузки и изготовление прототипа в рамках подготовки к будущей миссии по исследованию Луны уйдет 2,7 миллиона евро (более 240 миллионов рублей по курсу).


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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
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