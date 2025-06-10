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Европейцы построят собственный луноход
Европейское космическое агентство (ESA) заключило контракт с люксембургской компанией ispace EUROPE на разработку лунохода. Он будет изучать поверхность естественного спутника Земли.
Новый аппарат, который создадут по программе Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration (MAGPIE), будет изучать содержание водяного льда в приполярных районах Луны.
Каких-либо подробностей об оборудовании и сроках запуска MAGPIE нет. Однако MAGPIE описывают как «луноход среднего размера».
На разработку концепта аппарата, его полезной нагрузки и изготовление прототипа в рамках подготовки к будущей миссии по исследованию Луны уйдет 2,7 миллиона евро (более 240 миллионов рублей по курсу).
Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства тинейджеров с марихуаной.
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2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства тинейджеров с марихуаной.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
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Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
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