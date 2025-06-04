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Сто километров до Луны: японской модуль Resilience приготовился к посадке

Представители японской компании ispace опубликовали в соцсети Х видеоролик, который сделал их посадочный модуль Resilience. Аппарат сейчас находится в 100 километрах от поверхности Луны и готовится к посадке.

Поверхность Луны в объективе камер Resilience / © ispace

Напомним, модуль Resilience отправился в космос на ракете Falcon 9 компании SpaceX еще в январе текущего года. Он летел к естественному спутнику Земли почти четыре месяца — такая траектория выбрана в целях экономии топлива. Посадка аппарата Resilience на поверхность Луны запланирована в районе Моря Холода на 5 июня 2025 года. Она должна состоятся в 22:24 по московскому времени.

© ispace

На борту Resilience находятся шесть полезных нагрузок: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.