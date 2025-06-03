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Стартап Natilus стал на шаг ближе к созданию инновационного самолета Kona

Американская фирма Natilus, основанная выходцами из России Алексеем Матюшевым и Анатолием Стариковым (Анатолий Стар), и международная транспортно-логистическая компания Kuehne+Nagel объявили о стратегическом партнерстве.

Рендер грузового самолета Kona / © Natilus

В рамках соглашения компании намерены оценить экологическую, экономическую и целесообразную эффективность внедрения самолетов с интегральной схемой крыла (blended wing body, BWB) в грузовые перевозки.

Речь идет о создаваемом Natilus грузовом самолете Kona, который сможет потреблять на 30% меньше топлива и перевозить на 40% больше груза. Транспортное средство пока не построено, но Natilus уже сообщила о 460 заказах. Сейчас компания ведет поиски производственных площадей для сборки самолетов Kona.

Партнерство Kuehne+Nagel с Natilus призвано дать ответ на вопрос, смогут ли самолеты с интегральной схемой крыла изменить правила игры в грузовой авиации.