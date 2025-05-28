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«Джеймс Уэбб» получил самое «глубокое» изображение космоса

Скопление галактик Abell S1063 / © ESA / Webb, NASA & CSA, H. Atek, M. Zamani (ESA / Webb)

В центре изображения находится скопление галактик Abell S1063, расположенное на расстояние примерно 4,5 миллиарда световых лет от Земли по направлению к созвездию Журавль.

Скопление Abell S1063 настолько массивно, что его гравитация выступает в качестве мощной линзы. Она усиливает свет более далеких галактик, который изгибается вокруг скопления, создавая картину из далекого прошлого Вселенной.

Изображение собрано из девяти отдельных снимков, полученных в результате 120 часов наблюдений.