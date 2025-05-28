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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
5 часов назад
Рейтинг: +5
Посты: 15

«Джеймс Уэбб» получил самое «глубокое» изображение космоса

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» (JWST). Снимок демонстрирует огромное количество галактик.

Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# космос
Скопление галактик Abell S1063 / © ESA / Webb, NASA & CSA, H. Atek, M. Zamani (ESA / Webb)
Скопление галактик Abell S1063 / © ESA / Webb, NASA & CSA, H. Atek, M. Zamani (ESA / Webb)

В центре изображения находится скопление галактик Abell S1063, расположенное на расстояние примерно 4,5 миллиарда световых лет от Земли по направлению к созвездию Журавль.

Скопление Abell S1063 настолько массивно, что его гравитация выступает в качестве мощной линзы. Она усиливает свет более далеких галактик, который изгибается вокруг скопления, создавая картину из далекого прошлого Вселенной.

Изображение собрано из девяти отдельных снимков, полученных в результате 120 часов наблюдений.

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Комментарии

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1 Комментарий
Nikita Lazarenko
Nikita Lazarenko
12 минут назад
-
0
+
Рассмотрел на сайте картинку без потери качества, в целом вся выдержка будто бы просто сделала картинку сильнее наполненной шумом чем качеством. У Вэба есть куда более интересные обзоры дальнего космоса где можно при увеличений найти какие нибудь замудренные галактики
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# #Алматы
# дорожные пробки
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Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

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# New Shepard
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# грибы
# зомби
# кордицепс
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12 минут назад
Рассмотрел на сайте картинку без потери качества, в целом вся выдержка будто бы просто сделала картинку сильнее наполненной шумом чем качеством. У

«Джеймс Уэбб» получил самое «глубокое» изображение космоса

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