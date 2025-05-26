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Resilience запечатлел Луну перед посадкой

Представители японской компании ispace опубликовали в соцсети Х новую фотографию, которую сделал их посадочный модуль Resilience. Аппарат передал на Землю снимок Южного полюса Луны и его окрестностей.

Южный полюс Луны и его окрестности в объективе Resilience / © ispace

Напомним, модуль Resilience отправился в космос на ракете-носителе Falcon 9 еще в январе текущего года. Он летел к естественному спутнику Земли почти четыре месяца — такая траектория выбрана в целях экономии топлива. Японский аппарат должен сесть в районе Моря Холода 5 июня.

На борту Resilience находятся шесть полезных нагрузок: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.