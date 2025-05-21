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Спутники показали последствия торнадо в Иллинойсе
Суровая погода обрушилась на средний запад США 16 мая 2025 года, принеся град, ветер и разрушительный торнадо. Скорость ветра достигала 306 километров в час. Порывы вырывали деревья с корнем, обрушили линии электропередач и повредили строения в нескольких штатах.
После непогоды спутниковые снимки показали часть ущерба, который нанес торнадо, обрушившийся на округ Уильямсон на юге Иллинойса. На снимках видно, что торнадо оставил после себя широкий 500-метровый «шрам» на поверхности земли. Его длина составила чуть более 26 километров.
Биологически активные добавки из куркумы и зеленого чая могут привести к лекарственно-ассоциированной жировой болезни печени, однако сами эти продукты влияют на организм человека положительно. Ученые из США обнаружили, что куркума, зеленый чай и еще несколько компонентов рациона способны уменьшить показатели старения у мужчин.
Молодые и внешне здоровые люди, как правило, редко гибнут в результате внезапной сердечной смерти — неожиданного летального исхода из-за скрытых проблем в работе сердца. Новое исследование показало, что такие случаи необычно распространены у мужчин-бодибилдеров, особенно профессиональных спортсменов.
Хотя бессонница — одно из самых распространенных и хорошо изученных нарушений сна, точные причины, по которым некоторые люди больше других подвержены этому расстройству, до сих пор не установлены. Пролить свет на проблему удалось исследователям из Бразилии: они показали, что определенные черты характера могут как способствовать бессоннице, так и защищать от нее.
Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?
Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.
Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
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Беспрецедентно быстрое и невероятно широкое: каким будет российское импортозамещение и кто от него выиграет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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